Der berühmte Stadiongast aus England gab sich große Mühe, nicht erkannt zu werden. Kaum auszumachen war er am Samstag unter den 30 000 Zuschauern beim Spitzenspiel in der Leverkusener Arena, er verbarg sein markantes Gesicht unter einem schwarzen Käppi und hinter einem dunklen Schal. Gut möglich, dass er es unbehelligt zurück ins Flugzeug geschafft hätte, wäre neben ihm nicht auch noch sein weltberühmter Assistent klar zu identifizieren gewesen: Und wo immer jener Anthony Barry auftaucht, ist der Fußballtrainer Thomas Tuchel nicht weit. Seit gemeinsamen Zeiten beim FC Chelsea sind Tuchel und Barry so eng wie Derrick und Harry. Tuchel nahm Barry aus London mit zum FC Bayern und von dort zur englischen Nationalmannschaft. Allein, was wollte Englands Nationalcoach beim 0:0 zwischen München und Leverkusen?

Der naheliegende Gedanke – Tuchel war da, um Harry Kane zu scouten – schied aus. Kane wird nicht gescoutet. Kane wird nominiert, hofiert und massiert. Andere Idee: Fast auf den Tag ein Jahr war es am Samstag her, dass Tuchel am selben Ort in seiner Funktion als Trainer des FC Bayern ein böses 0:3 erlebt hatte. War er gekommen, um schlechte Träume loszuwerden? Unwahrscheinlich. Und so machte bald eine beliebte Theorie die Runde: Tuchel war beim Spitzenspiel in Germany, um sich live und in Farbe von etwas zu überzeugen, von dem er auf der Panoramaseite gleich neben einem Artikel über Nessie aus dem Loch Ness gelesen hatte: Dayot Upamecano taugt neuerdings zum Man of the Match?

Tatsächlich lässt sich die erstaunliche Hochform des dienstältesten Innenverteidigers des FC Bayern nicht erzählen, ohne das Früher mit dem Heute zu vergleichen. Es ist eine undankbare Position, auf der Upamecano zu schaffen hat. Denken die Leute an Innenverteidiger, dann erinnern sie sich an Fehlpässe, verschuldete Elfmeter und rote Karten, ganz selten nur an Tore und spitzenmäßige Spieleröffnungen (es sei denn, sie denken an David Alaba). Upamecano schleppt heute noch die Bilder des Champions-League-Viertelfinales gegen Manchester City 2023 mit sich herum, das die Bayern auch deshalb verloren, weil Upamecano bei zwei von vier Gegentoren seine Hände und seinen Hosenboden im Spiel hatte. Upamecanos Problem seien „Entscheidungsfindung und Risikomanagement“, diagnostizierte Tuchel damals: „Er hat viel zu lernen, und das weiß er auch.“

Als dann im vergangenen Sommer der Trainer Vincent Kompany antrat, um Upamecanos Ausbildung mit sanfter Pädagogik und akribischem Stellungsspiel-Coaching zu vollenden, da hatten die Bayern gerade Hiroki Ito verpflichtet. Alles sah danach aus, als würde der Japaner, ein Linksfuß, gemeinsam mit dem Koreaner Min-jae Kim, einem Rechtsfuß, die asiatische Innenverteidigung der Zukunft stellen. Es kam anders: Ito erlitt nach seiner Ankunft einen Fußbruch, und als er am Samstag in Leverkusen mit einem halben Jahr Verspätung endlich mitspielen durfte, da war er Linksverteidiger. Denn dieser Upamecano, den der Trainer Tuchel garantiert auch schon gern gehabt hätte, ist der beste Upamecano der Geschichte – und deshalb gerade nicht wegzudenken aus der Innenverteidigung. Schon beim 2:1 im infernalischen Celtic Park von Glasgow hatte er unter der Woche zu Recht den gläsernen Ball des Man of the Match gestemmt; am Samstag warf er sich der Leverkusener Übermacht entgegen als Last Man Standing.

Die Sportchefs Eberl und Freund arbeiten daran, Upamecano über das Vertragsende 2026 hinaus zu binden

Upamecano sei ein „herausragender Verteidiger“, urteilte Sportvorstand Max Eberl in Glasgow. Und in Leverkusen stimmte ihm Sportdirektor Christoph Freund zu: Upamecano befinde sich „auf einem richtig guten Weg“. Er sei eine „Führungspersönlichkeit“ geworden, spiele „stark und konstant auf einem hohen Level“. Die Worte waren das exakte Gegenteil dessen, was früher geraunt wurde über Upamecano. Weil im Vorjahr weder ihm noch Kim oder Matthijs de Ligt die Rolle als Abwehrboss zugetraut wurde, übernahm die Rolle der erfahrene Eric Dier, der eigentlich nur als Aushilfsinnenverteidiger von Tottenham Hotspur rekrutiert worden war. Erst kürzlich befand Lothar Matthäus, Oberboss aller Schlagzeilen, weder Kim noch Upamecano seien in der Lage, eine Abwehr zu orchestrieren.

Es war ein Satz, der dem Trainer nicht gefiel. Das seien „immer diese Sprüche“, sagte Kompany, „wenn man mal Preise in die Luft streckt, hat man viele Bosse“. Sollte heißen: Sobald große Titel gewonnen werden, fragt auch keiner mehr nach Führungspersönlichkeiten. Nicht nur für Upamecano ist das ein tröstender Gedanke, der die Rolle als Abwehrchef sehr gerne annehmen würde und schon mit kreativen Methoden gegen seine Schwächen angekämpft hat: Weil er nach großen Spielen Probleme mit Heiserkeit verspürte, hat er die Hilfe eines Opernsängers gesucht. Die beiden sangen zusammen. Es gab Hausaufgaben. Nun kann Upamecano über den ganzen Platz brüllen.

Während sich bei Eric Dier ein Abschied im Sommer abzeichnet, arbeiten Eberl und Freund bei Upamecano an einer Vertragsverlängerung über das Jahr 2026 hinaus. Ganz offensichtlich profitiert der Franzose vom Wechsel zu Kompanys System. Genau wie Kim schätzt er das Vorwärtsverteidigen, das bedingt wird vom aggressiven Pressing. Anders als unter Tuchel dürfen die Innenverteidiger den Ballgewinn nun erstürmen, sie erwarten ihn nicht. Und anders als Kim hatte Upamecano gegen Leverkusen den Vorteil, dass er als Rechtsfuß auf der rechten Seite spielen durfte. Den Rechtsfuß Kim hingegen machte der Gegner links zum Ziel seines Pressings. Weil er so gezwungen wurde, den Ball immer wieder auf die linke Seite zu spielen, wo Ito nach monatelanger Spielpause Probleme hatte. Sieben lange Bälle musste der Japaner schlagen, nur einer davon kam an.

Wie auch immer die Innenverteidigung der Bayern in Zukunft aussehen wird, das mit seinen Füßen harmonierende Duo Upamecano/Ito wäre es sicher wert, umfassend getestet zu werden. Vielleicht nicht gleich in den ganz großen Spielen, die ja anstehen, sollten sich die Bayern an diesem Dienstag im Rückspiel gegen Celtic für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren. Sicher ist sicher. In den großen Spielen ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass doch noch mal der alte Upamecano zum Vorschein kommt.