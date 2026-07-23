Wie gut kann man sich kennen, ohne sich zuvor gekannt zu haben? Michael Wiesinger und Bernhard Seonbuchner stammen unüberhörbar aus derselben oberbayerischen Region an der Salzach nahe der österreichischen Grenze. Wobei Seonbuchner an diesem Abend in einem Lokal am Münchner Mariahilfplatz österreichischer klingt als der Kollege. Beide haben mal bei Wacker Burghausen gespielt, und doch kreuzten sich die Wege nie, bis „unsere U13-Mannschaften beim Cordial-Cup in Kitzbühel gegeneinander gespielt haben“, erzählt Wiesinger. Er war damals Nachwuchs-Chef beim 1. FC Nürnberg, Seonbuchner Sportdirektor bei der Red-Bull-Akademie FC Liefering. Jetzt arbeiten sie zusammen am Campus des FC Bayern, als zwei sportliche Leiter, mit der Aufgabe, die Wege zwischen dem Leistungszentrum an der Ingolstädter Straße und der Zentrale an der Säbener Straße zu verkürzen – auch die Wege in den Köpfen.