Von Philipp Schneider

Ganz am Anfang dieses kleinen, wenngleich nicht kostenlosen Missverständnisses des FC Bayern stand ein großes Staunen. Bryan wer? Bryan Zaragoza? Aus Granada? Oder doch Bryan Granada aus Saragossa? Erst konnte der 22-Jährige aus Sicht der Verantwortlichen gar nicht schnell genug an die Isar wechseln. Nun, ein halbes Jahr später, können sie ihn gar nicht schnell genug wieder loswerden. Am Freitag meldeten die Münchner: Zaragoza, geboren in Málaga, im Winter rausgekauft in Granada, wird verliehen. Nach Osasuna.