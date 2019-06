27. Juni 2019, 18:56 Uhr FC Bayern München Blockade der Kaskade

Miroslav Klose darf nun doch seine U17 behalten, die U19 übernimmt überraschend Martin Demichelis.

Es sei ja noch viel Zeit, hatte Miroslav Klose vor dreieinhalb Wochen gesagt, und überhaupt, er lasse sich "bei solchen Entscheidungen nicht unter Druck setzen". Der 41-jährige Trainer stand zu diesem Zeitpunkt mit der U17-Mannschaft des FC Bayern im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft, ob er aber zum Trainingsauftakt der kommenden Saison immer noch da sein würde, so wie er es sich wünschte, ließ er lange offen. Dabei war mitnichten Zeit. Mittlerweile war sogar der Trainingsauftakt schon verschoben worden - er findet nun am kommenden Montag statt.

Dass Klose sich so lange Zeit ließ, hatte vor allem mit internen Diskussionen zu tun, die einfach nicht zu einem Ende kommen wollten. Im Verein hätten sich einige darüber gefreut, wenn Klose die U19 übernommen hätte und so die Trainer-Kaskade komplettiert worden wäre: Seit klar ist, dass Sebastian Hoeneß die U23 übernimmt, sollten alle weiteren Trainer je einen Jahrgang aufrücken.

Doch nun, nachdem die Personalentscheidungen lange unerledigt auf dem Schreibtisch von Sportdirektor Hasan Salihamidzic lagen, kam alles ganz anders. Und nachdem sie sich quälend lange hingezogen hatten, gab der Verein sie am Donnerstagnachmittag sehr schnell nach der internen Entscheidung bekannt. Und hatte eine Überraschung parat: Klose bleibt Trainer der U17, für die U19 wurde ein Neuer geholt. Und auch in diesem Fall ist es ein ehemaliger Spieler des Vereins, der auch noch mehr als Spieler bekannt ist: der Argentinier Martín Demichelis, der von 2003 bis Winter 2010 für den FC Bayern als Innenverteidiger aktiv war.

Neu dabei: Martin Demichelis, hier bei der Meisterfeier im Mai, hat als Trainer wenig Erfahrung. (Foto: Harry Langer/imago)

Ein großer und bekannter Name, der möglicherweise erfolgreich kaschiert, wie schwer es gewesen war, kurzfristig einen Plan B aufzubauen. Über viel Trainererfahrung verfügt Demichelis jedenfalls noch nicht: In der Saison 2017/18 war der 38-Jährige beim damaligen spanischen Erstligisten FC Malaga als Assistent tätig. Seit zwei Jahren ist Demichelis bereits immer wieder als so genannter Bayern-Botschafter für den Rekordmeister im Einsatz, zuletzt war er auch bei der Meisterfeier dabei.

"Martín Demichelis ist stolz, zu seinem Herzensklub zurückzukehren und wird unsere Akademie mit seiner Qualität und internationalen Erfahrung verstärken", sagte Salihamidzic in einer ersten Stellungnahme über seinen früheren Mitspieler. "Er war sofort bereit, diese wichtige Aufgabe bei der U19 zu übernehmen." Und das mit dem "sofort" darf man in diesem Fall wörtlich nehmen: Händeringend hatten die Bayern nach einem Ersatz gesucht, nachdem Klose ja unbedingt die U17 behalten wollte. Der bisherige U16-Coach Danny Schwarz, der nun zusammen mit Stefan Buck Demichelis' Assistent wird, hatte nämlich seine U16 auch schon abgegeben, auch wenn der Verein das noch nicht bekanntgegeben hat. Nach SZ-Informationen soll es sich bei seinem Nachfolger um Alexander Moj handeln, den bisherigen U14-Trainer - die Kaskade hat also auch die ganzen jungen Altersklassen erreicht.

Staffel-Meister der B-Junioren-Bundesliga: Miroslav Klose darf seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen. (Foto: Matthias Balk/dpa)

"Natürlich" wolle er mit den U17-Jungs weiter zusammenarbeiten, hatte Klose während des Halbfinales gesagt, das die Mannschaft gegen den 1. FC Köln letztlich recht deutlich verloren hatte. Trotzdem durfte seine erste Saison als Trainer als Erfolg gelten. Die Mannschaft gewann nicht nur die südwestdeutsche Bundesliga-Staffel, sie ist vor allem im Schnitt noch einmal jünger als die meisten anderen Teams, weil zahlreiche U16-Spieler zur Stammelf gehörten. Sollten diese nicht alle zur U19 hochgezogen werden, hat Klose eine gute Möglichkeit, den Erfolg der Vorsaison mit einer erfahreneren U17 mindestens zu wiederholen. Salihamidzic erklärte, er habe mit Klose "noch einmal diskutiert, was für den FC Bayern das Beste ist". Daraufhin sei er dessen Wunsch nachgekommen, ein weiteres Jahr bei der U17 bleiben zu dürfen: "Wir alle schätzen Miros Arbeit als Trainer sehr."