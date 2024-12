Derart schlecht hatte Gordon Herbert nicht einmal nach den Spielen gegen Alba Berlin und Barcelona ausgesehen, als ihm ein fieser Infekt zu schaffen machte. Da richteten ihn die beiden bravourösen Siege seiner Mannschaft jeweils ein wenig auf, dieses Mal allerdings, in der riesigen Belgrader Arena, wirkte er so richtig ausgelaugt. Zwar hat der Trainer der Basketballer des FC Bayern München die hartnäckige Erkältung überstanden, doch die Leistung seiner Mannschaft schien ihm jegliche Energie aus dem Körper zu saugen. Mit leeren Augen versuchte Herbert bei Magentasport die 77:101-Niederlage beim serbischen Serienmeister Roter Stern Belgrad angemessen knapp zu erklären: „Heute hat einfach nichts funktioniert.“

Dabei hatte der Kanadier sein Team auf den Gegner vorbereitet, der in seinem Hexenkessel mit den 20 000 euphorischen Fans regelmäßig mit enormer Wucht und Energie über die Konkurrenten herfällt. Zur Pause noch war der Rückstand mit 42:50 im handelsüblichen Euroleague-Bereich, dann allerdings brachen die Bayern wie zu schlechtesten Zeiten völlig ein: „Wir haben auch nach der Halbzeit nicht ins Spiel gefunden. Wir hätten im Training Dinge besser machen können und das hat man heute gesehen.“ Wille, Einsatz, Gier und Zweikampfverhalten, so Herbert weiter, seien die Eigenschaften gewesen, in denen die Serben seinen Spielern deutlich überlegen waren.

Elias Harris sprach hernach von einer „Lektion für uns als Mannschaft. Wir haben uns überrumpeln lassen und waren dann von der Rolle. Dann kam noch die Atmosphäre hinzu, da geht es hier manchmal sehr schnell.“ Knackpunkt dieser Lerneinheit wird indes sein, ob sie dem Probanden zur Verbesserung wird dienen können.

Die Bayern bleiben trotz der Pleite in Belgrad als Fünfter in der Spitzengruppe und auf Kurs Playoffs

Denn der bisherige Saisonverlauf der Münchner war von großer Qualität gekennzeichnet. Unter dem Weltmeistertrainer entwickelte sich das neu zusammengestellte Team recht schnell zu einer homogenen Gruppe an Profis, die sich mit jedem Erfolg weiteres Selbstvertrauen in die Körper pumpte. Und davon gab es einige: Der FC Bayern führt nicht nur das Tableau in der Bundesliga an, erwartungsgemäß, wie man hinzufügen muss, sondern steht in der Euroleague immer noch auf dem fünften Tabellenplatz – nur einen Sieg schlechter als Primus Paris.

Was zweierlei Schlüsse zulässt: Die europäische Eliteklasse ist zumindest in der oberen Hälfte so ausgeglichen wie lange nicht mehr, weil jedes dieser mit Topspielern gespickten Teams bereits ordentlich Federn ließ. Zum Zweiten stellen die Münchner in dieser Saison einen Kader, der jeden dieser kontinentalen Hochkaräter schlagen kann und aktuell klar auf Kurs Playoffs ist. Vor allem im heimischen SAP Garden, wo vor 11 200 Zuschauern in der stets ausverkauften Arena jeder Gegner bisher mit einer Niederlage nach Hause geschickt wurde – unter anderen Real Madrid, Piräus, Barcelona und Tabellenführer Paris.

Wie stark die Münchner Besetzung ist, zeigt auch die jüngste personelle Entwicklung. Yam Madar, Hoffnungsträger der israelischen Nationalmannschaft, der als Supertalent zu Saisonbeginn kam und zum zukünftiger Münchner Spielmacher ausgebildet werden sollte, hat den Klub schon wieder verlassen. Hinter Nick Weiler-Babb, dem Trainer Herbert von Saisonbeginn an den Vorzug gab, und Zugang Shabazz Napier, immerhin mit NBA-Erfahrung gesegnet, war Madar nur dritte Wahl auf der Position des Regisseurs.

Im Nationalteam zeigte der 23-Jährige zuletzt in der EM-Qualifikation überragende Leistungen, nun wurde er vom aufstrebenden israelischen Topklub Hapoel Tel Aviv für eine dem Vernehmen nach sechsstellige Ablöse aus München losgeeist. In Tel Aviv, das in Dimitrios Itoudis einen zweimaligen Euroleague-Champion als neuen Coach rekrutierte, soll Madar sogar ein siebenstelliges Salär erhalten. Zumindest für die Münchner ein lukrativer Deal, der zudem die Möglichkeit beinhaltet, den Kader weiter zu veredeln.

Womit man bei Onuralp Bitim wäre, dem jüngsten Zugang mit NBA-Erfahrung. Der türkische Nationalspieler scheint bestens ins Team zu passen, in Belgrad jedenfalls offenbarte der Leihspieler von Fenerbahçe Istanbul erstmals seine Fähigkeiten und war mit 13 Zählern zweitbester Schütze nach Devin Booker (14).

In der türkischen Metropole im Übrigen wird sich schon am Dienstag zeigen, ob die Abreibung von Belgrad Spuren hinterlassen hat: Dann nämlich spielen die Bayern bei Anadolu Efes, ehe nur zwei Tage später der ehemalige Trainer Pablo Laso mit Vitoria-Gasteiz in München gastiert.