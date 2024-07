Ein Schritt zurück, ein Schritt nach vorn: So könnte man die jüngsten Entwicklungen bei den Basketballern des FC Bayern zusammenfassen. Wie der Klub bekannt gab, wird Isaac Bonga die Münchner verlassen, der Weltmeister hinterlässt eine große Lücke: Bonga war nicht nur einer der Schlüsselspieler beim Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und Pokal, der 24-Jährige war auch ein Publikumsliebling – was nicht nur an seinen ständig wechselnden bunten Frisuren lag. Immerhin kann sich der FC Bayern, der Bonga sehr gerne gehalten hätte, wie Geschäftsführer Marko Pesic mehrmals betont hatte, über die Vertragsverlängerung von Abwehrspezialist Nick Weiler-Babb freuen. Der 28-jährige Deutsch-Amerikaner, der vor vier Jahren vom Ligakonkurrenten Ludwigsburg an die Isar kam, hat beim Meister für zwei weitere Jahre bis 2026 unterschrieben. Momentan befindet sich Weiler-Babb wie Bonga mit der Nationalmannschaft in der Olympia-Vorbereitung, mit der er EM-Bronze gewann, aber den WM-Titel verletzt verpasste.