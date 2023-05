Interview: Sebastian Winter

Zylan Cheatham zieht sich noch um nach dem Donnerstagstraining im Audi Dome, währenddessen schäkert Augustine Rubit in der Halle mit seinen Kindern. Rubit spult gerade sein Reha-Programm nach seinem Achillessehnen-Riss ab, den er Ende Februar mit den Bayern im Pokal-Halbfinale gegen Alba Berlin erlitten hatte. Nun muss der 33-jährige Power Forward zuschauen, wie der sechs Jahre jüngere Cheatham und die Bayern am Sonntag (18 Uhr, Audi Dome) das erste Playoff-Halbfinalspiel gegen Ratiopharm Ulm bestreiten. Beide nehmen sich Zeit, über Basketball und den FC Bayern zu sprechen. Vor allem aber über die Familie - und ihre von Drogen und Gangkriminalität geprägte Kindheit in Houston und Phoenix.

SZ: Mister Rubit, die Bayern spielen im Halbfinale gegen Ulm, das überraschend Titelverteidiger Berlin geschlagen hat. Sie haben zwischen 2015 und 2017 zwei Jahre lang in Ulm gespielt. Haben sie das Viertelfinale gesehen - und was erwarten Sie vom Gegner?

Augustine Rubit: Ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen, weil ich die Kinder ins Bett gebracht und meinem Sohn auch noch versprochen habe, mit ihm zu spielen. Aber dass Ulm Berlin schlägt, ist wirklich eine Überraschung. Ich freue mich für sie, auch wenn ich ihnen nicht wünsche, noch weiter zu kommen (schmunzelt). Die machen einen großartigen Job, sie haben die Euroleague-Belastung nicht, die wir hatten, und rennen um ihr Leben.

Wie bitter ist es für Sie, dass Sie dem Team aufgrund Ihres Achillessehnen-Risses nicht helfen können?

Rubit: Die Verletzung ist Mist, sie nervt, drei Monate dauert das jetzt schon. Aber wir haben eine großartige Gruppe hier, die ich nun gewinnen sehen will. Und ich kann helfen, indem ich dabei bin, mit dem Team spreche, mich einbringe.

Zylan Cheatham: Natürlich kann Aug (Rubits Spitzname, d.Red.) nicht physisch helfen, er kann nicht mit uns trainieren und im Spiel keine Punkte machen. Aber abseits davon hilft er uns so sehr. Er führt die jüngeren Spieler wie mich großartig, ich bin ja erst seit ein paar Monaten in München, weil ich als Ersatz für die Verletzten verpflichtet wurde. Aug ist da wie ein großer Bruder an der Seitenlinie, der mich bei Fragen unterstützt, genauso wie Othello (Hunter). Man ist ja manchmal doch etwas verloren, wenn man in eine völlig neue Umgebung kommt, es ist mein erster Profieinsatz im Ausland überhaupt.

Das Verletzungspech zieht sich durch die gesamte Saison.

Rubit: Wir hatten so viele Verletzte in dieser Saison. Jetzt fehlen Othello Hunter, Vladimir Lucic und ich. Das Team wurde um Lucic herumgebaut, das Team musste sich jetzt an diese Situation anpassen. Das braucht Zeit, aber wir haben die Puzzleteile beisammen. Zylan zum Beispiel ist sehr athletisch, vielseitig einsetzbar, so einer hat uns das ganze Jahr über gefehlt. Er hilft uns enorm. Wenn wir uns auf uns konzentrieren, sind wir besser als jedes andere Team. Aber nur dann. Wenn wir das schaffen, dann holen wir nach dem Pokal auch die Meisterschaft nach München. Dafür sind wir hergekommen.

Cheatham: Lucic' Verletzung war und ist natürlich ein Problem. Andere mussten hervortreten, scoren, hatten mehr Verantwortung. Das war auch für mich eine Berg- und Talfahrt. Bei Spielen wie gegen Ulm jetzt müssen wir aggressiv sein, müssen der Physis und der Intensität des Underdogs mit kühlem Kopf begegnen.

Mister Cheatham, Sie haben, bevor Sie nach München wechselten, auch kurz in der NBA gespielt, für die New Orleans Pelicans und Utah Jazz. Was sind die Unterschiede zum europäischen Basketball?

Cheatham: Ich musste mich erst einmal an die anderen Regeln und das kürzere Spiel hier in der Bundesliga gewöhnen. Man hat automatisch weniger Ballbesitz durch die geringere Zeit, er wird dadurch wichtiger. Die Intensität ist größer.

Zwei Ihrer Kinder laufen hier gerade in der Halle herum, Mister Rubit. Wie wichtig ist für Sie beide die Familie?

Rubit: Ich habe drei Kids, mein Sohn Landon ist fünf, ein sehr anständiger Kerl, ein kleiner Akademiker. Meine Tochter Brileigh wird zwei. Mein Sohn Levin ist eins - aber schläft schon zwölf Stunden in der Nacht durch. Ich muss ihn immer aufwecken. Ich bin mit meiner Familie verbunden hier in München, das ist sehr schön.

Cheatham: Ich habe einen sechsmonatigen Sohn, Zarrion, aber er war leider nur von Anfang März, als ich von den Bayern verpflichtet wurde, bis Mitte April hier. Jetzt sind seine Mutter und er zurück in den USA. Aber ich bekomme viele Bilder, wir sprechen über Video, und ich spüre dann sofort, wie sich die Energie verändert, wenn er mich sieht. Es ist nicht ideal, aber es passt schon.

Detailansicht öffnen Ziemlich viel erlebt: Zylan Cheatham fügt seiner Geschichte nun das erste Kapitel in Europa hinzu. (Foto: Angelika Warmuth/dpa)

Ihre Kinder wachsen in Verhältnissen auf, die Sie beide sich früher gerne gewünscht hätten. Mister Cheatham, Sie sind selbst in South Phoenix aufgewachsen, einem Viertel, das nicht wirklich als Vorzeigegegend gilt. Wie war Ihre Kindheit dort?

Cheatham: Das Viertel, in dem ich aufgewachsenen bin, war geprägt von Armut und Gangs. Da war eine Menge los, die Leute dort versuchten, irgendwie Geld zu verdienen, ihren sozialen Status zu verbessern, und einige haben den falschen Weg genommen. Mit München kann man das nicht vergleichen, es ist so sicher hier, man kann förmlich die frische Luft atmen. Hier muss man sich keine Gedanken darüber machen, ausgeraubt oder erschossen zu werden, wenn man einfach nur zur Tankstelle geht. Man schaut sich auch nicht ständig um, wenn man nach Hause kommt, checkt die Umgebung und schließt gleich die Tür hinter sich ab. Es ist das komplette Gegenteil hier, einfach schön.

Kennen Sie noch die Namen der Gangs, mit denen Sie damals aufgewachsen sind?

Cheatham: Oh, da gibt es viele. Die South-Westers, Lindo Park, Park South, Southern. Das Verrückte ist, dass diese Gangs oft nur durch eine Straße getrennt sind, die Mitglieder gehen zum Teil auf dieselben Schulen, sind beim selben Friseur, man sieht sich.

War Ihre Familie auch involviert?

Cheatham: Meine Familie lebt mitten in South Phoenix, da konnte man nicht nicht involviert sein. Das war Teil meines Lebens und ist es zum Glück nicht mehr. Mein zehn Monate jüngerer Bruder ist im Dezember 2018 durch Gang-Kriminalität gestorben. Mit 22. Er ist an einer Tankstelle erschossen worden. Es war um Weihnachten herum, wir hatten Basketball-Pause, da habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Er hat mir versprochen, zu unserem ersten Spiel nach der Pause zu kommen, zu Hause gegen Princeton. Und dann ist er einfach niedergeschossen worden, während unseres Spiels, nur drei Meilen südlich. Von einem anderen Gang-Mitglied, sie haben sich aus der Schule gekannt.

Rubit: ... oh Mann ...

Cheatham: ... wir haben verloren, waren sauer - und dann rief mein Dad an und sagte mir, dass ich ins Krankenhaus kommen soll. Mein Bruder hat es nicht geschafft. Ich konnte es nicht glauben, aber das Schlimme ist: In unserer damaligen Umgebung war so etwas nichts Besonderes. Der Mörder ist später gefasst worden.

Sie sind in Houston, Texas aufgewachsen, Mister Rubit.

Rubit: Ja, in der Northside, die sich immer von der Southside abgegrenzt hat. In der Southside gab es das Houston-Rockets-Stadion, die Malls, alles. Wir hatten wenig. Und es ging bei uns letztlich immer nur darum, Geld zu haben, damit wir Essen auf dem Tisch hatten, die Rechnungen bezahlen und überleben konnten in dieser Armut. Ich war nicht so sehr in dieser Gang-Kultur, aber klar gab es Mitschüler, die da drin waren, manche landeten im Knast.

Detailansicht öffnen Dunking für die Bayern: Cheatham steht seit April bei den Münchnern unter Vertrag. (Foto: Oryk Haist/Imago)

Und Ihre Eltern?

Rubit: Mein Vater war auch im Gefängnis, als ich ein Kind war. Und meine Mutter, die Freunde auf der Straße, sie rauchten Crack, stahlen Geld dafür. Selbst wenn man nicht Teil der Gangs war, war man bei uns Teil des Viertels, und das hat einen geprägt. Es ist dort nicht so wie hier in München, dass die Regierung für einen sorgt. Man hat hier in München auch nicht alles, was man sich wünscht. Aber man hat alles, was man zum Leben braucht. Ich hatte damals sehr oft Hunger. Weil der Kühlschrank mal wieder leer war, wenn ich nachts um zwölf Uhr heimkam.

Sie waren auf sich alleine gestellt als Kind?

Rubit: Ich war das jüngste von fünf Geschwistern, die im Appartement zusammenlebten. Es gab keine Führung in meiner Familie, keine Regeln, keine Pflicht, zu einer bestimmten Uhrzeit Zuhause zu sein. Ich habe früh angefangen, Marihuana zu rauchen. Es war normal, meine Geschwister taten das auch. Ich habe zwischendurch bei meiner Großmutter gewohnt, war auf verschiedenen Grundschulen. Ich hatte kaum Schuhe, immer dieselben Klamotten an. Als ich zehn oder elf war, habe ich die komplette sechste Klasse geschwänzt und bin vor der Polizei davongerannt, wenn sie mir Fragen stellte. Und ich habe zu den Jugendlichen auf der Straße aufgeschaut. Manchmal sollte ich Wache stehen, wenn sie irgendwo einbrachen, sie gaben mir dann ein bisschen Geld dafür.

Cheatham: Bei mir war die Führung schon da, mein Vater war sehr streng, ich musste gute Noten nach Hause bringen. Er wollte, dass ich Mechaniker werde, wie er. Meine Eltern haben sehr auf Disziplin geachtet. In der sechsten, siebten Klasse bin ich aber öfter falsch abgebogen, war voll involviert in dieses Gangleben, habe zum ersten Mal Gras geraucht - und bin gleich erwischt worden. Ich habe meine Brüder oder älteren Cousins gesehen, wie sie falsche Entscheidungen getroffen haben. Ich habe Mitschüler sterben sehen, ihr Platz im Klassenzimmer war vom einen auf den anderen Tag plötzlich frei. Das war der ganz normale Wahnsinn.

Wie konnten Sie dieser Hölle dann entfliehen?

Cheatham: Das Gute war, dass ich immer die Möglichkeit hatte, Sport zu machen, anfangs American Football, ab der achten Klasse Basketball. Und ich wusste: Weder möchte ich ins Gefängnis gehen noch umgebracht werden. Die Sporthalle war mein sicherer Hafen, mit meinem besten Kumpel habe ich dort von 14.30 Uhr nach Schulende bis 21.30 Uhr Basketball gespielt. Bis sie das Licht ausgemacht und uns rausgeworfen haben. Da gab es noch keine Träume, irgendwann in der NBA zu landen. Es war einfach der Ort, den ich liebte, dort gab es keine Gangs. Basketball hat mich ganz sicher gerettet.

Rubit: Genau dasselbe gilt für mich. Es gab da eine Situation, in der auf der Straße jemand auf uns Jungs geschossen hat. Das war der Zeitpunkt, an dem ich mich entschloss, Basketballer zu werden. Ich wollte dieses Leben einfach nicht mehr. Und es gab da diesen Mann, den ich gar nicht kannte. Er hatte bei uns ums Eck in seinem Hinterhof einen kleinen, betonierten Basketball-Platz. Warum auch immer, aber er sagte uns, 'wann immer ihr hier spielen wollt, kommt vorbei'. Jeden Tag waren wir nach der Schule da. Und die anderen respektierten mich irgendwann als Basketballspieler. Später kam ich in eine Pflegefamilie, die mich aufnahm und förderte. Sie wurde mein Zuhause, ich kam in die High School, aufs College, meine Karriere nahm Fahrt auf. Aber Europa war damals so weit weg.

Unterstützen Sie Ihre Familien nun als Profis auch finanziell?

Cheatham: Sicher. Die Neffen, Nichten, meine kleine Schwester. Aber das Größte ist, abseits des Geldes: Man kann ein Vorbild sein. Es gab in unserem Viertel nun mal niemanden, der in diesen Verhältnissen aufwuchs, in die D 1 aufstieg (US-amerikanische College-Liga, d. Red) und später sogar ein paar Spiele in der NBA machte. Ich habe meinen Abschluss an der South Mountain High School gemacht, bin auf die South Pointe Junior High School gegangen. Mehr South Phoenix geht nicht. Ich bin nun ihr Beweis, dass man es schaffen kann, hier rauszukommen.

Mister Rubit, Sie haben ihre große Basketballkarriere in Deutschland gestartet, Tübingen, Ulm, Bamberg und die Euroleague-Klubs Olympiakos Piräus und Zalgiris Kaunas waren Ihre Stationen, bevor Sie 2021 nach München kamen. Seit zehn Jahren leben Sie nun in Europa. Sehnen Sie sich nach Zuhause?

Rubit: Ja, jedes Jahr kommt das Heimweh aufs Neue. Meine Geschwister sind älter geworden - und ich bin nie da, nicht an Thanksgiving, nicht an Weihnachten. Meine Kinder kennen ihre Großeltern nicht. Aber: Ich habe hier ein besseres Leben, verdiene mein Geld in einer sicheren Umgebung. Wir lernen eine neue Kultur kennen, bekommen gesundes Essen, anders als zu Hause. Vor drei Wochen sind in Allen, Texas, 20 Minuten von dort, wo meine Familie jetzt wohnt, acht Menschen in einem Einkaufszentrum erschossen worden bei einem Amoklauf. Das muss man im Hinterkopf behalten. Hier in München gehen die Leute raus zum Sport oder ins Café und machen sich einen schönen Tag. In meiner Heimat erfordert es eine unglaubliche Mühe, sich einen solchen schönen Tag zu organisieren.

Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Mutter?

Rubit: Ja, ich sehe sie immer im Sommer. Ihr geht es inzwischen gut, sie ist seit vielen Jahren clean, möchte ein Restaurant eröffnen. Ich sehe Europa später nicht als meinen Hauptfamiliensitz, sondern möchte definitiv zurückkehren. Aber in eine Gegend, wo meine Kids es besser haben als ich einst.

Cheatham: Ich sehe das ganz ähnlich. Nichts ist schöner als Zuhause, seine Familie um sich zu haben. Wir machen öfter Barbecues, wenn ich mal wieder in South Phoenix bin. Die USA sind definitiv mein Lebensmittelpunkt, aber ich würde gerne nach Europa für Urlaube reisen. Eines weiß ich jedenfalls: Ich werde mich niemals dort niederlassen, wo ich aufgewachsen bin.