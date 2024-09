An diesem Freitag startet die Basketball-Bundesliga (BBL) mit der Partie des Double-Siegers FC Bayern München gegen die Niners Chemnitz in die Saison – womit schon zwei Favoriten genannt sind. Alba Berlin gilt in dieser Spielzeit erstmals nicht als erster Herausforderer der Münchner, die nach Ansicht aller Bundesligatrainer der Konkurrenz uneinholbar enteilt sind. Berlins Geschäftsführer Marco Baldi erklärt, wieso er sich in der neuen Außenseiterrolle wohlfühlt, weshalb die Liga nur mit 17 Teams startet und warum das Niveau so hoch ist wie nie zuvor.