Der FC Bayern bestreitet das Champions-League-Spiel bei Viktoria Pilsen mit einem dezimierten Kader. Nur 17 Akteure traten am Dienstagnachmittag die Busfahrt nach Tschechien an.

Der FC Bayern bestreitet das Champions-League-Spiel bei Viktoria Pilsen mit einem dezimierten Kader. Nur 17 Akteure traten am Dienstagnachmittag die Busfahrt nach Tschechien an. Beim zuvor in München absolvierten Abschlusstraining fehlten neben dem mit Corona infizierten Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala auch Kapitän Manuel Neuer (Prellung am Schultereckgelenk), Matthijs de Ligt (muskuläre Probleme an der Hüfte), Alphonso Davies (Schädelprellung) und Serge Gnabry (Kapselverletzung am Knie). Das Quartett falle für das Gruppenspiel am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) aus, teilte der deutsche Rekordmeister vor der Abfahrt mit. Dazu fehlen die schon länger verletzten Lucas Hernández und Bouna Sarr.

Der vom Verein veröffentlichte Kader umfasste nur noch 15 Feldspieler und zwei Torhüter. Trainer Julian Nagelsmann wird damit in der Doosan Arena einige Veränderungen im Vergleich zum 2:2 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund vornehmen müssen. Im Tor wird Sven Ulreich seinen zweiten Saisoneinsatz absolvieren. Auch Thomas Müller ist nach seiner Corona-Infektion wieder dabei. Für den Rekordmeister ist das Bundesliga-Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den zwei Punkte besseren Tabellenzweiten SC Freiburg die wichtigere Partie in dieser Woche.

In der Bundesliga müsse man, betonte FCB-Präsident Herbert Hainer jetzt im Bayerischen Rundfunk, "sofort in die Spur kommen und punkten, um wieder ganz nach vorne zu kommen". Am zuletzt genervten Trainer soll es jedenfalls nicht liegen. "Alle, die seine Arbeit bei uns beurteilen können, sind absolut überzeugt von ihm. Und deswegen haben wir ihm ja auch einen Fünfjahresvertrag gegeben, um mit Julian Nagelsmann was aufzubauen", sagte Hainer.

In der Königsklasse könnten die Bayern indes nach der bislang idealen Ausbeute von drei Siegen schon in Pilsen den Einzug ins Achtelfinale sichern. Mit neun Punkten führen sie die Gruppe C vor dem vierten Spieltag klar vor Inter Mailand (sechs Zähler), dem FC Barcelona (drei) und dem punktlosen Tabellenletzten Pilsen an. Das Hinspiel gegen den tschechischen Meister gewannen die Bayern vor einer Woche in München 5:0.