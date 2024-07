Im Nachwuchsbereich des FC Bayern München steht ein Wechsel mit prominenten Beteiligten an: Halil Altintop verlässt seinen Posten als Sportlicher Leiter des Campus zum 1. September auf eigenen Wunsch. Sein Nachfolger soll der frühere Bundesligatrainer Markus Weinzierl werden, der zuletzt von Oktober 2022 bis Februar 2023 in der zweiten Liga beim 1. FC Nürnberg tätig war. Dies berichtete am Dienstag zuerst die Bild-Zeitung.