Der Anfang hatte fast schon etwas Rebellisches an sich. Seit 1955 war der Frauenfußball in der Bundesrepublik verboten, "im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden", hieß es in der Begründung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Vor allem im Ruhrgebiet spielten Frauen trotzdem, auch inoffizielle Länderspiele wurden organisiert - das zweite davon fand im März 1957 im Münchener Dante-Stadion vor 17 000 Zuschauern zwischen Westdeutschland und Westholland statt, 4:2 gewann die gastgebende Auswahl. Am 31. Oktober 1970 hob der DFB sein Verbot zur Gründung von Frauenfußballabteilungen auf. Und schon lange vor der offiziellen Erlaubnis entschied sich der FC Bayern München dazu, dass nicht nur Männer in seinen Trikots auf den Platz gehen dürfen. Ein Jahr später ließ sich Klub-Präsident Wilhelm Neudecker mit den Fußballerinnen fotografieren (unten rechts).

Am Sonntag gibt es die Frauen-Abteilung des FC Bayern seit 50 Jahren, da hätte der Bundesligaspielplan zum runden Geburtstag idealerweise natürlich ein Heimspiel vorsehen können, mit Zuschauern am besten. Aber weil durch das Coronavirus nun alles anders ist, kann es keine Feier geben. Ein Geschenk kommt aus der Ferne vielleicht trotzdem. Drei Punkte beim 1. FFC Turbine Potsdam wären zwar keine Überraschung für den Tabellenzweiten, aber für den Abschluss einer erfolgreichen Jubiläumssaison durchaus entscheidend. Das einst angestrebte Ziel des Meisterschaftsgewinns ist ja bereits in so weite Ferne gerückt, dass die Spielerinnen sich nur noch theoretische Hoffnungen machen können, in den verbleibenden fünf Partien den mit acht Punkten Vorsprung enteilten VfL Wolfsburg zu überholen.

Zum ersten Mal überhaupt gewannen die Fußballerinnen des FC Bayern die deutsche Meisterschaft sechs Jahre nach der Abteilungsgründung: Nach einem 4:2 gegen Tennis Borussia Berlin im Siegener Leimbachstadion am 20. Juni 1976. "Erst haben wir an der Säbener Straße gefeiert. Dann wollten wir unsere Meisternacht durchmachen und sind zu einer Freundin", erzählte die damalige Torhüterin Lydia Köhl im Mitglieder-Magazin des Vereins. "In der Früh hat eine für die andere in der Arbeit angerufen, dass wir einen Tag Urlaub brauchen. Den Tag frei haben wir auch bekommen. Später wurden wir noch von der Stadt München geehrt." Die Spielerinnen der Anfänge, wie Edith Grabmaier (Bild unten links), waren nach einer Sichtung an der Säbener Straße ausgewählt worden, zunächst fanden Freundschaftspartien wie gegen Olching (Bild oben) statt. Die ersten offiziellen Spiele fanden im Jahr 1972 statt, 19 Mal wurde der FC Bayern von da an bayerischer Meister. Die nächsten Finals um die deutsche Meisterschaft - 1979, 1982 und 1985 - wurden jedoch verloren.

Es dauerte lange, bis auch durch größere Investitionen des Vereins in die Abteilung wieder Erfolge gefeiert werden konnten. In der zweiten Saison der 1990/1991 gegründeten Frauen-Bundesliga stieg der Klub in die Bayernliga ab und kehrte erst 2000 zurück. Unter Trainer Thomas Wörle folgte 2012 im DFB-Pokal der erste Titelgewinn seit der ersten Meisterschaft - die 2015 und 2016 nach langem Warten gleich zwei Mal gewonnen und mit den Männern auf dem Rathausbalkon gefeiert werden konnte. Dieses Jahr, das ist vielleicht ein kleiner Trost, wäre eine solche Feier ohnehin abgesagt worden.