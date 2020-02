Die Welt der Schlangen (wissenschaftlicher Name: Serpentes) ist voller prächtiger Exemplare, mehr als 3700 verschiedene Vipern, Nattern und andere Arten haben Biologen bereits entdeckt. Aber am Samstagnachmittag erweckte der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer den Eindruck, als sei ihm soeben ein bislang unbekanntes Wesen erschienen, für das sich der Name serpens thiagonensis empfehlen würde. "Was macht der da?", entfuhr es Beierlorzer auch noch eine Stunde nach dem Spiel mit erschrockenem Gesicht, als er über eine Szene des Münchner Mittelfeldspielers Thiago Alcántara do Nascimento sprach: "wie eine Schlange".

Es war in der Tat ein ziemlich beeindruckender Moment, mit dem Thiago seine Darbietung in Mainz krönte - wie auch seine starken Auftritte in der Rückrunde generell. Knapp 25 Meter vor dem Tor startete er ein Solo, spielte den ersten Gegenspieler aus, streichelte den Ball zart mit der Sohle, schlängelte sich irgendwie zwischen den nächsten beiden Gegenspielern durch - und schoss dann, und da endeten die Ähnlichkeiten zu den Schuppenkriechtieren, hart mit links ins lange Eck.

Es war erst die 26. Minute, aber schon das dritte Münchner Tor - und damit die Entscheidung beim ungefährdeten 3:1 (3:1) in Mainz. Wobei mancher FSV-Verteidiger so erschreckt wirkte, als zöge da gerade ein echtes Reptil mit zischender Zunge vorbei.

Es herrscht halt weiter große Ehrfurcht, wenn der FC Bayern anrückt, und das dürfte sich nun noch verstärken. Der FC Bayern ist jetzt nicht nur ganz generell der FC Bayern, sondern auch der FC Bayern, der nach holprigem Start zuletzt sechs Spiele in Serie gewann und erstmals seit Anfang Oktober wieder auf dem einzigen für ihn standesgemäßen Tabellenplatz steht: auf Platz eins. Zu Beginn der Rückrunde war noch erwartet worden, dass das Spitzenspiel gegen RB Leipzig am kommenden Sonntag darüber entscheiden dürfte, ob die Bayern wieder an die enteilten Leipziger herankommen. Jetzt können sich die Bayern bei einem Sieg sogar davonmachen in Richtung achter Titel in Serie.

Der Münchner Trainer Hansi Flick versuchte zwar, das Thema Tabellenführung zum "schönen Nebeneffekt" zu degradieren. Auf Leipzig wolle er auch noch nicht schauen, sondern erst aufs Pokalspiel gegen Hoffenheim am Mittwoch. Außerdem gebe es noch viele Spiele, in denen so viel passieren könne: Man dürfe jetzt "nicht mit dem Träumen anfangen".

Aber es ist aus Münchner Sicht nun wieder vieles so, wie es sein soll, in der Tabelle wie auf dem Platz. Auch wenn Flick nach dem 3:1 in Mainz mitteilte, dass er zwar in den ersten 30 Minuten "begeistert" war, aber die 60 Minuten danach "weniger Bayern-like" gewesen seien. Da gab es kaum mehr Chancen und hinten ein Gegentor durch Jeremiah St. Juste (44.).

Aber das war unerheblich, weil nach der konzentrierten Startphase samt Mainzer Mithilfe eh alles klar war. Benjamin Pavard flankte freistehend auf Robert Lewandowski, der ebenso frei zum 1:0 einköpfte (8.). Thomas Müller konnte, nach Mainzer Ballverlust bedient von Leon Goretzka, zum 2:0 einschießen (14.). Und Thiago konnte seinen Schlangentanz aufführen (26.).

Thiago, 28, steht dieser Tage stellvertretend für die Münchner Entwicklung, und das ist bemerkenswert. Denn als Hansi Flick im November Niko Kovac als Trainer ablöste, setzte er den Spanier erst mal auf die Bank. Stattdessen versuchte er, die verunsicherte Mannschaft mit dem Mittelfeld-Trio Kimmich/Goretzka/Müller zu stabilisieren. Aber inzwischen gehört Thiago wieder fest zum Kern, in Mainz war er der beste Mann auf dem Platz. Er demonstrierte Spiellaune und Finesse, passte, trickste und dirigierte - und im dritten Spiel nacheinander gelang ihm ein Treffer. Zwei Mal war er sogar grätschend zur Stelle, als es einer Grätsche dringend bedurfte.

"Der macht das sehr, sehr gut. Er spielt sehr souverän, ordnet unser Spiel", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Er ist ein Stabilisator", sagte Trainer Hansi Flick. Aber keiner der beiden versäumte, in der Antwort auf die Frage nach Thiago noch einen anderen Namen unterzubringen. Thiago mache das "zusammen mit dem Josh" bzw. "mit dem Joshua Kimmich", und so berührten sie durchaus einen Erklärungsansatz für Thiagos wiedergefundene Stärke.

Denn Thiago liegt es nicht, wenn er den alleinigen Sechser mimen muss, wie das unter Kovac öfter vorkam. Das war auch bedingt durch die Unwucht im Münchner Kader, in dem es keinen echten Sechser gibt - und "der Josh" leider nicht gleichzeitig rechts hinten und auf der Sechs auflaufen kann. Aber Flick schickt Kimmich nun konsequent in die Zentrale. Das tut wiederum Thiago gut, wenn er Kimmich hinter oder neben sich weiß und selbst den freischaffenderen Zentralspieler geben kann.

So erinnert er nun also wieder daran, warum Pep Guardiola ihn einst unter dem Motto "Thiago oder nix" aus Barcelona holen ließ. Seit fast sieben Jahren spielt Thiago schon für den FCB, aber er ist nie ein so selbstverständliches Inventar geworden wie andere. Schon wird geraunt, dass seine Münchner Zeit im Sommer trotz Vertrages bis 2021 enden könnte. Die nächste Transferperiode dürfte angesichts gehandelter Namen wie Kai Havertz oder Leroy Sané sehr teuer werden, und von den nur noch bis 2021 gebundenen Spielern bietet sich außer Thiago kaum einer an, der eine große Summe einbringen könnte. Da passt es also, wenn sich Thiago jetzt wieder ins Schaufenster spielt. Auch wenn es natürlich sein kann, dass die Bosse des FC Bayern ihn da jetzt schnellstens wieder rausnehmen.