Dem FC Bayern ist es offenbar gelungen, seine beiden Sommerzugänge Tom Bischof und Jonathan Tah bereits für die Teilnahme an der Klub-WM in den USA freizukaufen. Für den 19-jährigen Bischof, der am Sonntag gegen Frankreich sein Länderspiel-Debüt in der Nationalmannschaft gab, zahlen die Münchner einem Bericht des Fachmagazins Kicker zufolge eine Ablöse von 300 000 Euro an die TSG Hoffenheim. Der Mittelfeldspieler wäre nach dem 30. Juni ablösefrei gewesen. Nun kann er bereits bei der am Sonntag beginnenden Klub-WM für die Bayern auflaufen. Für derartige Fälle hatte der Weltverband Fifa ein eigenes Transferfenster geöffnet.