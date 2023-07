Beim Testspiel gegen Kawasaki gibt der neue Bayern-Innenverteidiger Min-jae Kim in Tokio ein nervöses Debüt - zur Zufriedenheit von Trainer Thomas Tuchel zeigt er aber Spuren seiner großen Veranlagung.

Von Philipp Schneider, Tokio

Ein Raunen und anerkennendes Stöhnen wanderte durch das Rund des Tokioter Nationalstadions, als die Zuschauer einen Eindruck davon bekamen, warum Min-jae Kim, der neue Innenverteidiger des FC Bayern, den Spitznamen "Monster" trägt. Zunächst unterlief ihm ein monströser Stellungsfehler, als er, wild entschlossen, den Gegner vom Ball zu trennen, einfach an ihm vorbeistürmte. Als in der Folge ein Konter von Kawasaki heranrauschte, wurde Kim allerdings sogleich von einer monströsen Entschlossenheit ergriffen, Wiedergutmachung zu leisten. Monsterschnell flitzte er zurück, schmiss sich mit dem Rücken vor der Grundlinie auf den Boden, dann warf er seine langen Beine wie die Tentakel eines Riesenkalmars in Gegner und Ball. Mit Erfolg. Die Begeisterung der japanischen Fans erreichte ihren Höhepunkt angesichts dieser mitreißenden Bodenturneinlage des 1,90 Meter langen Flex-Monsters aus der Hafenstadt Tongyeong-si.