Da jubeln die Bayern in Bremen.

Die Münchner gewinnen 1:0 in Bremen - damit haben sie uneinholbare zehn Punkte Vorsprung auf Dortmund. Es ist bereits der achte Titelgewinn in Serie.

Bayern München hat sich vorzeitig seine 30. deutsche Fußball-Meisterschaft gesichert. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gewann bei Abstiegskandidat Werder Bremen 1:0 (1:0) und ist zwei Spieltage vor Saisonschluss nicht mehr von der Bundesliga-Spitze zu verdrängen. Für den deutschen Fußball-Rekordmeister ist es der achte Titel in Serie. 2012 war Borussia Dortmund Meister geworden.

Unter Flick holten die Bayern aus den vergangenen 23 Pflichtspielen 22 Siege. Nur gegen RB Leipzig spielten die Münchner am 9. Februar 0:0. Die letzte Niederlage gab es am 7. Dezember 2019 beim 1:2 in Gladbach. Damals lagen die Bayern als Siebter noch sieben Punkte hinter der Borussia, die zu diesem Zeitpunkt die Tabelle anführte. Als Spieler hatte Flick mit den Bayern viermal die Meisterschaft gewonnen.

Für den langjährigen Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw, 2014 mit dem DFB-Team Weltmeister, ist es der erste Triumph als Cheftrainer. Der 55-Jährige hat mit den Bayern sogar noch die Chance auf das Triple: Der Rekordmeister steht am 4. Juli im Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen, zudem sind die Bayern auch noch im Rennen um den Champions-League-Titel.

Paderborn steht als Absteiger fest

Der SC Paderborn steht als erster Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Die Ostwestfalen von Trainer Steffen Baumgart verloren am 32. Spieltag ihr Auswärtsspiel bei Union Berlin mit 0:1 (0:1) und haben in den verbleibenden zwei Saisonspielen keine Chance mehr, die Klasse zu halten.

Für den Aufsteiger ist es nach 2015 der zweite Bundesliga-Abstieg. Zudem wechselt der SCP im dritten Jahr in Folge die Spielklasse, nachdem er in den beiden Vorsaisons von der 3. Liga bis in die Bundesliga durchmarschiert war.