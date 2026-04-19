Stadionsprecher Stephan Lehmann erinnerte zu Beginn noch einmal an die „epische Nacht gegen Real Madrid“, und beim anstehenden Spiel gegen den VfB Stuttgart handele es sich um „einen Klassiker in Süddeutschland, sag’ ich mal“. Damit war der Stellenwert eines Sonntagabends, an dem der FC München deutscher Meister werden sollte, wohl ausreichend umrissen. Ein Unentschieden hätte gereicht zur 35. Meisterschaft. Ein Remis zum Triumph hätte allerdings nicht den aktuellen Bayern unter ihrem Trainer Vincent Kompany entsprochen, der seiner Mannschaft ja grundsätzlich vorgibt, „gnadenlos“ mit jedem Gegner zu sein.