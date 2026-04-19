Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern MünchenDer gnadenlose deutsche Meister

Lesezeit: 4 Min.

Meistertrainer: Vincent Kompany nach dem 4:2 gegen Stuttgart.
Meistertrainer: Vincent Kompany nach dem 4:2 gegen Stuttgart. Alexandra Beier/AFP

15 Punkte und 50 Tore Vorsprung: Der FC Bayern schlägt Stuttgart mit 4:2 und ist vier Spieltage vor Schluss endgültig nicht mehr einzuholen. Gefeiert? Wird kaum. Es gibt ja noch mehr zu gewinnen.

Von Markus Schäflein

Stadionsprecher Stephan Lehmann erinnerte zu Beginn noch einmal an die „epische Nacht gegen Real Madrid“, und beim anstehenden Spiel gegen den VfB Stuttgart handele es sich um „einen Klassiker in Süddeutschland, sag’ ich mal“. Damit war der Stellenwert eines Sonntagabends, an dem der FC München deutscher Meister werden sollte, wohl ausreichend umrissen. Ein Unentschieden hätte gereicht zur 35. Meisterschaft. Ein Remis zum Triumph hätte allerdings nicht den aktuellen Bayern unter ihrem Trainer Vincent Kompany entsprochen, der seiner Mannschaft ja grundsätzlich vorgibt, „gnadenlos“ mit jedem Gegner zu sein.

Zur SZ-Startseite

MeinungMeisterschaft des FC Bayern
:Diesmal hat die Bundesliga eine Ausrede für die Bayern-Dominanz

SZ PlusKommentar von Sebastian Fischer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite