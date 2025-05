Der FC Bayern München ist deutscher Fußballmeister. Durch das 2:2 des Tabellenzweiten Bayer Leverkusen am Sonntagabend beim SC Freiburg ist den Münchnern zwei Spieltage vor Schluss die Führung in der Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Nach dem 3:3 der Bayern am Samstagabend gegen RB Leipzig hatte noch eine rechnerische Möglichkeit bestanden, dass Leverkusen den Titel doch verteidigen kann.