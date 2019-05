18. Mai 2019, 18:21 Uhr Bundesliga Kovac: "Habe Informationen aus erster Hand"

Der Trainer gibt sich nach der gewonnenen Meisterschaft zuversichtlich, bei Bayern zu bleiben.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern) bei Sky: "Das ist das, worauf wir hingearbeitet haben. Ich glaube, wir haben alle gesehen, dass es keine einfache Saison war. Was die Mannschaft geleistet hat, ist aller Ehren wert. Wir waren neun Punkte hinten und haben uns am Riemen gerissen, hatten eine eingeschworene Mannschaft und haben's geschafft. Ich möchte mich bei allen bedanken."

Zu seiner Zukunft: "Ich habe im Hintergrund ein paar andere Informationen und bin überzeugt, dass es nächste Saison weitergeht. Sie können mir glauben, dass es Informationen aus erster Hand sind."

Arjen Robben (FC Bayern): "Es ist Wahnsinn. Neun Punkte Rückstand, dann die Meisterschaft. Die Tränen waren schon ein paar Mal da heute. Mir war halt wichtig, nochmal zu spielen, ich war nur heiß auf das Spiel - und jetzt kommt alles raus."

Franck Ribéry (FC Bayern): "Das ist mein letzter Moment hier in der Arena, mit den Fans, dem Klub, den Kollegen. Ich war nicht zwei, drei Jahre hier, sondern zwölf, fast meine ganze Karriere. Meine beste Saison war 2013, das war Wahnsinn, das kannst du nicht vergessen. Das ist das Leben, das ist der Fußball. Wir müssen immer weiter."

Thomas Müller (FC Bayern): "Es ist sensationell gut. Die Situation am letzten Spieltag hier zu Hause... Franck kommt rein und macht ein Tor. Arjen kommt rein und macht ein Tor. Wir hatten so viel Stress und Ärger in diesem Jahr, wir sind von neun Punkten Rückstand zurückgekommen, mehr geht nicht!"