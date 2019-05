Ein 3:1 gegen Hoffenheim, ein 3:0 gegen Stuttgart, ein 3:1 gegen Leverkusen, ein 2:0 gegen Schalke: Der FC Bayern startet so gut in die Bundesliga-Saison, wie man es ihm eigentlich gar nicht zugetraut hat. Nach vier Siegen in Serie stehen die Münchner an der Tabellenspitze. Der Begriff Altherrenmannschaft fällt im Zusammenhang mit dem Münchner Verein kein einziges Mal. Der neue Trainer Niko Kovac wird mit Lob überschüttet.