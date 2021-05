Der FC Bayern München bejubelt seinen 31. Meistertitel in der Fußball-Bundesliga. Weil Verfolger RB Leipzig bei Borussia Dortmund gepatzt hat, ist der Vorsprung des Teams von Trainer Hansi Flick zwei Spieltage vor Saisonende - und vor dem Spiel der Bayern am Abend gegen Borussia Mönchengladbach (ab 18.30 Uhr im Liveticker auf SZ.de) - nicht mehr einzuholen.

Es ist die neunte Münchner Meisterschaft nacheinander und ein letzter Triumph für Trainer Flick, der den FC Bayern zum Saisonende verlassen wird. In seiner nur eineinhalb-jährigen Amtszeit hat er dem Verein damit sieben Titel beschert. Flick hatte den FC Bayern nach der Entlassung von Trainer Niko Kovac im November 2019 übernommen.

Für Angreifer Thomas Müller und Abwehrspieler David Alaba ist es der zehnte Meistertitel, sie sind damit die Rekordmeister unter den Spielern. Für die Bayern, die in der vergangenen Saison das Triple schafften, ist die Meisterschaft in diesem Jahr der einzige Titelgewinn. Im DFB-Pokal waren sie in der 2. Runde gegen den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeschieden. Und in der Champions League scheiterten sie als Titelverteidiger im Viertelfinale an Paris Saint-Germain.

Neuer Bayern-Coach wird in der nächsten Saison Julian Nagelsmann, der für eine hohe Ablösesumme von RB Leipzig nach München wechselt.