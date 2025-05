Von Sebastian Fischer und Philipp Schneider

Es ist nun also wirklich auf dem Sofa geschehen. Joshua Kimmich hatte sich nach dem 3:3 bei RB-Leipzig, das nur zur Quasi-Meisterschaft reichte, zwar ausdrücklich einen Sieg von Bayer Leverkusen einen Tag später gewünscht, damit die Bayern erst kommende Woche gegen Borussia Mönchengladbach den Titel hätten perfekt machen können. Doch der Vorjahresmeister hat Kimmich diesen Gefallen nicht getan und am Sonntag in Freiburg nur unentschieden gespielt. Acht Punkte Vorsprung haben die Münchner also nach dem 32. Spieltag, das ist in zwei ausstehenden Partien nicht mehr aufzuholen.