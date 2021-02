Meldungen im Sportticker

Bundesliga, FC Bayern: Der von Personalproblemen geplagte FC Bayern München beklagt zum Start in die entscheidende Saisonphase einen weiteren Ausfall. Der französische Weltmeister Corentin Tolisso hat sich nach Informationen der Bild beim nicht-öffentlichen Training am Donnerstag einen Muskelsehnenriss zugezogen. Das würde eine langfristige Pause bedeuten. Die medizinische Abteilung des Bundesliga-Tabellenführers gehe von einer Ausfallzeit "von bis zu sechs Monaten" aus, wie die Bild am Freitag berichtete.

Vom FC Bayern gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Trainer Hansi Flick dürfte am Mittag in der Pressekonferenz zum Liga-Topspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt für Aufklärung sorgen. Aus dem Verein war zu hören, dass es sich bei der Blessur um "keine Bagatelle" handeln würde und der Mittelfeldspieler länger ausfallen werde.

Der 24-Jährige, der im Sommer 2017 für die damalige Münchner Rekordablöse von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet worden war, wird immer wieder von Verletzungen gestoppt. Die schwerste war ein Kreuzband- und Außenmeniskusriss im September 2018. Das Knie soll diesmal nicht betroffen sein. Am vergangenen Montag hatte er beim 3:3 im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld noch per Kopf sein erstes Saisontor erzielt.

Fußball, Doping: Die Disziplinarkommission der Uefa hat die Profis Sekou Koita und Mohamed Camara vom österreichischen Meister RB Salzburg wegen Dopings für je drei Monate gesperrt. Der Verband sieht zwar kein vorsätzliches Vergehen. Allerdings wurden die beiden Malier bestraft, weil jeder Spieler selbst dafür verantwortlich ist, welche Wirkstoffe in seinen Körper gelangen.

Koita und Camara (beide 21) waren im Dezember nach einer Reise mit der Nationalmannschaft Malis positiv getestet worden. Dort soll ihnen nach Angaben von RB der Teamarzt ein Mittel gegen Höhenkrankheit verabreicht haben, das einen Wirkstoff enthielt, der auf der Dopingliste steht. Der Arzt sei vom malischen Verband umgehend suspendiert worden.

Die Sperre bedeute für RB "einen herben sportlichen Verlust", Geschäftsführer Stefan Reiter: "Aber auch wenn wir völlig unverschuldet in diese Situation gekommen sind, trifft uns die Entscheidung nicht unvorbereitet, weil wir den Kader entsprechend ausgerichtet haben."

Basketball, NBA: Dennis Schröder ist kurzfristig auf die Corona-Liste gekommen und hat den Los Angeles Lakers bei der Niederlage gegen die Brooklyn Nets gefehlt. Als Grund für den Ausfall von Deutschlands bestem Basketball-Profi nannten die Lakers am Donnerstagabend das Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll der Liga, das wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden war. Auf der Corona-Liste der NBA stehen Spieler, die entweder selbst positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, ein unklares Testergebnis bekommen haben oder als Kontaktperson eines positiv getesteten Menschen gelten. Nähere Angaben machten die Lakers nicht.

Ohne Schröder und den verletzten Anthony Davis, die beide normalerweise zur Startaufstellung zählen, verloren die Lakers 98:109. Das Duell der Lakers mit den Nets halten viele Experten für ein mögliches Finalduell um den Titel. Auch die Nets mussten auf einen Leistungsträger verzichten, Kevin Durant fehlte verletzt. LeBron James erzielte in der Partie 32 Punkte und erreichte auf dem Weg die Marke von 35 000 erzielten Karriere-Zählern. Nur Kareem Abdul-Jabbar und Karl Malone haben mehr in der Geschichte der NBA. Die Lakers wurden von Schröders Ausfall offensichtlich überrascht. Noch beim Gespräch mit Journalisten vor der Partie gegen die Nets hatte Lakers-Trainer Frank Vogel seine Vorfreude auf das Duell zwischen Schröder und Nets-Profi Kyrie Irving zum Ausdruck gebracht.

Fußball, Bundesliga: Der frühere Dortmund-Profi Kevin Großkreutz hat bekräftigt, dass der Abstieg des Revierrivalen FC Schalke 04 selbst ihn in gewisser Weise schmerzen würde. "Da braucht man nicht zu diskutieren, das Derby würde im Ruhrpott fehlen", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 im Sky-Interview. "Für alle ist es das größte Spiel und würde nicht nur im Ruhrpott, sondern allen Menschen fehlen." Das Revierduell findet an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Gelsenkirchen statt, Schalke ist mit neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz Tabellenletzter. "Es wurde genug über das Thema geschrieben und gesagt. Ich bin kein Mensch, der nochmal drauftritt, wenn einer auf dem Boden liegt. Ich kenne das Ganze von mir selber", sagte Großkreutz (32), der in Dortmund aufgewachsen ist mit dem BVB 2011 und 2012 Meister geworden war. "Ich hoffe nichts und man wird sehen, was mit Schalke passiert." Es seien noch "genug Spiele zu spielen und mit einem guten Lauf ist noch alles möglich".

Fußball, Europa League: Trainer Roger Schmidt hat die vielen Fehler der PSV Eindhoven nach dem 2:4 (2:3) gegen Olympiakos Piräus in der Europa League kritisiert. "Wir verschenken große Chancen zu leicht, und auf dieser Ebene werden sie bestraft. Das ist inakzeptabel", schimpfte der deutsche Trainer laut der niederländischen Zeitung De Telegraaf nach der Auswärtsniederlage in der Runde der letzten 32 Teams. Vor dem 2:3 hatte der ehemalige Stuttgarter Timo Baumgartl einen schlimmen Fehlpass gespielt, am vierten Gegentor war der frühere Augsburger Philipp Max am Donnerstagabend direkt beteiligt. Schmidt nannte die Niederlage in Griechenland unnötig, sieht aber noch immer Chancen aufs Erreichen des Achtelfinals.

"Wir haben zwei Tore erzielt, und das bietet Perspektive für die nächste Woche. Ich denke, es ist immer noch möglich, auf Kosten von Olympiakos weiterzukommen", sagte er. Ex-Nationalspieler Mario Götze spielte nach überstandener Verletzung erstmals seit Ende Dezember wieder für Eindhoven. In Piräus trafen in einer turbulenten ersten Halbzeit Andreas Bouchalakis (9.), Yann M'Vila (37.) und Youssef El-Arabi (45.+2) für die Gastgeber, Eran Zahavi gelang zweimal der zwischenzeitliche Ausgleich für PSV. In der zweiten Halbzeit machte Georgios Masouras (83.) die Ausgangslage für Götze und Co. noch kniffliger.

Tennis, Melbourne: Die Tennisspielerinnen Elise Mertens und Aryna Sabalenka haben in der Doppel-Konkurrenz der Australian Open ihren zweiten Grand-Slam-Titel gewonnen. Das Duo aus Belgien und Belarus, das im Achtelfinale die US-Open-Siegerinnen Laura Siegemund/Wera Swonarewa (Metzingen/Russland) ausgeschaltet hatte, bezwang am Freitag die Tschechinnen Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova 6:2, 6:3. Mertens und Sabalenka hatten 2019 bereits bei den US Open triumphiert.