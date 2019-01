10. Januar 2019, 13:54 Uhr FC Bayern Medien: Bayern will offenbar Adrien Rabiot

Die Münchner sind am nächsten Franzosen dran, Franck Ribéry fällt aus. Athletic Bilbao bestätigt Interesse an Javi Martínez. In der NBA überzeugen zwei Deutsche.

Meldungen in der Übersicht

FC Bayern, Personal: ist dem französischen TV-Sender RMC Sport zufolge an einer Verpflichtung von Nationalspieler Adrien Rabiot interessiert. Der Münchner Sportdirektor Hasan Salihamidzic habe demnach in den vergangenen Tagen Thomas Tuchels Verein Paris Saint-Germain kontaktiert, wo Rabiot spielt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister soll an einer Verpflichtung im Winter oder spätestens im Sommer interessiert sein. Rabiots Vertrag bei PSG läuft Ende Juni aus. Zuletzt wurde immer wieder über einen Wechsel des 23 Jahre alten Mittelfeldspielers zum FC Barcelona spekuliert. "Wir müssen die Augen und Ohren offen halten, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Rabiot ist ein interessanter Spieler", zitierte die Bild Salihamidzic am Donnerstag. Dem FC Bayern steht im Sommer ein personeller Umbruch bevor, der Kader soll verjüngt werden.

Franck Ribery hat derweil ein turbulentes und teures Trainingslager mit einer Verletzung beendet. Der Franzose erlitt am Mittwochabend in einem internen Testspiel einen Muskelfaserriss im rechten vorderen Oberschenkel. Damit wird der Flügelspieler beim Rückrundenstart am kommenden Freitag bei 1899 Hoffenheim nicht zum Einsatz kommen können. In seiner Mitteilung vom Donnerstag prognostizierte der Klub keine Ausfalldauer. Ribéry hatte in den Trainingstagen der Münchner für viel Wirbel in Doha gesorgt. Nach dem Verzehr eines mit Blattgold überzogenen Steaks antworte der 35-Jährige mit Obszönitäten im Internet. Der Verein sprach daraufhin eine hohe Geldstrafe für den Flügelspieler aus, der am Saisonende wohl seine 2007 begonnene Bayern-Karriere beendet.

"Franck hat eine Ära geprägt wie Arjen Robbben. Durch ein großes Tor wollen wir sie verabschieden", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic in Katar. Robben (Aufbautraining nach Oberschenkel-Reizung) fehlt aktuell ebenfalls. Bis mindestens März müssen die Münchner auf Corentin Tolisso (Reha nach Kreuzbandriss) verzichten. Ribéry war im Trainingslager in der Regel im Team der als Startformation gegen Hoffenheim erwarteten Mannschaft dabei. Sein Ausfall bringt eine Chance für Kingsley Coman mit, der nun besonders auf dem linken Flügel gefordert ist.

Basketball, NBA: Ohne den kranken Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in die Erfolgsspur zurückgefunden. Beim 104:94 gegen die Phoenix Suns überzeugte Nationalspieler Maximilian Kleber mit 13 Punkten und neun Rebounds, Supertalent Luka Doncic steuerte 30 Zähler bei. Trotz des ersten Siegs nach zuvor drei Niederlagen in Folge bleiben die Mavs Tabellen-14. der Western Conference. Daniel Theis feierte unterdessen mit den Boston Celtics einen 135:108-Erfolg gegen die Indiana Pacers. Beim vierten Sieg in Folge des Rekordmeisters erzielte der 26-Jährige zwölf Punkte und holte sechs Rebounds. Die Celtics (25 Siege, 15 Niederlagen) liegen als Fünfter im Osten weiter auf Play-off-Kurs. Moritz Wagner kam beim 113:100 der Los Angeles Lakers gegen die Detroit Pistons zu einem knapp dreiminütigen Kurzeinsatz und blieb ohne Punkte, Isaac Bonga spielte nicht. Auch Isaiah Hartenstein stand beim 109:116 der Houston Rockets bei den Milwaukee Bucks nicht auf dem Feld.

Fußball, Transfer: Athletic Bilbao bestätigt, Interesse an Bayern Münchens Javi Martínez zu haben. Gegenüber dem spanischen Radiosender "Cadena SER" sagte Sportdirektor Rafael Akorta: "Wir sind an Javi Martinez, Ibai Gómez, Ander Herrera und Fernando Llorente interessiert". Seit sechs Jahren trägt Martinez das Trikot des FC Bayern. Mit dem deutschen Rekordmeister holte er sechsmal die deutsche Meisterschaft, wurde dreimal Pokalsieger und feierte 2013 den Gewinn der Champions League.

Zuletzt setzte Bayern-Trainer Niko Kovac immer häufiger auf Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Martinez musste auf der Bank Platz nehmen. Zudem ist der 30-Jährige in Bilbao kein Unbekannter. Bevor der Mittelfeldspieler 2012 an die Säbener Straße wechselte, spielte er sechs Jahre lang für die Basken. Bei den Bayern hat der Spanier noch einen Vertrag bis 2021.

Fußball, England: Tottenham Hotspur hat sich im Kampf um den Final-Einzug im englischen Ligapokal eine gute Ausgangsposition erkämpft. Der Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund setzte sich am Dienstagabend im Halbfinal-Hinspiel im Wembleystadion in London 1:0 (1:0) gegen den FC Chelsea durch. Die Blues, bei denen der vom FC Bayern umworbene Callum Hudson-Odoi in der Startelf stand, brauchen damit im Rückspiel zu Hause in zwei Wochen einen Sieg.

Tottenhams Top-Torjäger Harry Kane entschied das Spiel mit einem verwandelten Foulelfmeter in der ersten Halbzeit. Chelsea-Keeper Kepa hatte den englischen Fußball-Nationalspieler zu Fall gebracht und war beim anschließenden Strafstoß chancenlos. Chelsea hatte mehrere Gelegenheiten auf den Ausgleich, es blieb aber beim 1:0. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwochabend Titelverteidiger Manchester City mit den deutschen Nationalspielern Leroy Sané und Ilkay Gündogan sowie Drittligist Burton Albion gegenüber. Das Endspiel steigt am 24. Februar im Londoner Wembleystadion.

Fußballer des Jahres, Afrika: Ägyptens Stürmer Mohamed Salah ist zum zweiten Mal nacheinander zu "Afrikas Fußballer des Jahres" gekürt worden. Der 26 Jahre alte Schützling des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp beim englischen Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool erhielt die Auszeichnung des Kontinentalverbandes CAF am Dienstagabend in Senegals Hauptstadt Dakar. Salah setzte sich in der Abstimmung gegen seinen senegalesischen Klubkollegen Sadio Mane und Borussia Dortmunds früheren Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang aus Gabun durch, der seit gut einem Jahr ebenfalls in England beim FC Arsenal spielt. Im Vorjahr hatte das gleiche Trio in der Endauswahl gestanden.

Ski alpin, Slalom: Christina Geiger hat ihre wiedergefundene Form im alpinen Ski-Weltcup bestätigt und beim Flutlicht-Slalom von Flachau den nächsten Top-Ten-Rang eingefahren. Die 28 Jahre alte Allgäuerin wurde am Dienstagabend bei teils heftigem Schneetreiben Sechste. Dank eines couragierten zweiten Durchgangs raste Geiger zum nächsten starken Ergebnis nach ihrem fünften Platz am Samstag in Zagreb. "Ich bin super glücklich, dass ich mich noch verbessern konnte", sagte Geiger, nachdem sie sich im Finale trotz zweier grober Fehler noch um drei Plätze verbessern konnte. "Ich kann mich nicht beschweren."

Im Kampf um den Sieg musste sich Mikaela Shiffrin erstmals nach fünf Erfolgen in dem WM-Winter Petra Vlhova geschlagen geben. Die Slowakin konnte sich nach fünf zweiten Plätzen in Slaloms endlich gegen ihre US-Rivalin durchsetzen. Dritte wurde vor 13 400 Zuschauern die Österreicherin Katharina Liensberger, die von der nachträglichen Disqualifikation der Schwedin Anna Swenn Larsson profitierte.

Eishockey, München: Der EHC Red Bull München muss nach dem ersten Familienduell gegen Red Bull Salzburg um den Premieren-Einzug ins Finale der Champions Hockey League bangen. Der deutsche Eishockey-Serienmeister kam am Dienstag gegen die Österreicher im Halbfinal-Hinspiel nach einer packenden Schlussphase nicht über ein torloses Remis hinaus. In der mit 6142 Zuschauern ausverkauften Halle erwiesen sich die Österreicher als Defensivbollwerk.

Im Rückspiel in der Mozart-Stadt am Mittwoch (20.20 Uhr) in einer Woche müssen sich die in der Offensive schwächelnden Münchner steigern, um doch noch den erstmaligen Einzug ins Finale perfekt zu machen. Bayern-Coach Don Jackson haderte nach der Partie mit den vergebenen Chancen seines Teams: "Wir hätten ein oder zwei Tore machen müssen. Aber im Rückspiel müssen wir in Führung gehen." Weil erst das Rückspiel über den Finaleinzug entscheidet, konnte die Partie in München eishockey-untypisch unentschieden enden.