Fanklub-Vorsitzender zum Fall Mazraoui:"Ich bin enttäuscht"

Interview von Marcel Laskus

Es ist nicht leicht, Tsvilka Riz sofort ans Telefon bekommen. Der 45-Jährige ist in Aufruhr, seit der FC Bayern am Freitag ein Statement zum Spieler Noussair Mazraoui veröffentlicht hat. Mazraoui hatte in den sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird. Nun gab der FC Bayern bekannt, nach einer bereits erfolgten persönlichen Aussprache am Spieler festzuhalten. Für Riz ist die Sache damit nicht abgeschlossen. Als Vorsitzender des israelischen Fanklubs "Bayern Israel", dem auf Facebook 8 000 Menschen folgen, gehört er zu den größten Anhängern des Vereins - und nun auch zu seinen Kritikern.