4. Oktober 2018, 15:14 Uhr Hecking über FC Bayern "Ich spüre, dass sie nachdenken"

Dieter Hecking könnte am Samstag mit Borussia Mönchengladbach bei einem Sieg den FC Bayern in der Tabelle überholen.

Gladbachs Coach will vor dem Spiel am Samstag eine Krise bei den Münchenern erkannt haben - zumal Mats Hummels wohl ausfällt. Ronaldo fehlt vorerst in Portugals Nationalmannschaft.

Meldungen im Überblick

Bundesliga, VfL Wolfsburg: Trainer Dieter Hecking von Borussia Mönchengladbach hofft angesichts der kleinen Krise des FC Bayern München im Liga-Spiel am Samstag auf eine Überraschung. "Ich spüre, dass sie nachdenken. Und das kennt man in München nicht", sagte Hecking am Donnerstag: "Sie merken, dass etwas nicht passt und sind auf der Suche danach, was es ist. Man hört raus, dass sie nach der Leichtigkeit suchen. Drei Spiele nicht gewonnen zu haben, ist für sie etwas Neues. Damit müssen sie lernen, umzugehen." Sich auf die Verunsicherung des Gegners zu verlassen, wäre laut Hecking aber "fatal". Un weiter: "Es kann von mir aus gerne so sein, dass sie auch am Samstag keine Leichtigkeit haben. Aber man weiß, dass sie in München auch schnell wieder da sein kann."

Derweil gab es trotz des guten Saisonstarts der Borussia, die als Vierter nur zwei Punkte weniger hat als der FC Bayern, derzeit noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Hecking. "Dass wir irgendwann reden, ist selbstverständlich. Aber wir haben bis heute noch kein Datum vereinbart", sagte Manager Max Eberl. Hecking erklärte: "Irgendwann, wenn es von Max' Seite so weit ist, werden wir das Gespräch führen. Dass ich dafür offen bin, habe ich schon mehrfach betont. Aber es gibt von meiner Seite aus keinen Druck, das zeitnah zu machen."

Bundesliga, FC Bayern: Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag womöglich auf Mats Hummels verzichten. Der Nationalspieler musste am Donnerstag eine Trainingspause einlegen. Hummels war im Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Ajax Amsterdam (1:1) nach einem Zusammenprall kurz vor Schluss mit einer Platzwunde am Kopf ausgewechselt worden. Die Wunde musste nach Angaben von Trainer Niko Kovac genäht werden. "Mein Lieblingsdoktor sagt, dass in ein paar Tagen alles wieder in Ordnung ist", teilte Hummels später über Instagram mit. Ebenfalls nicht mit der Mannschaft trainierte am Donnerstag David Alaba. Der Außenverteidiger arbeitete nach Angaben der Bayern individuell im Leistungszentrum.

Internationaler Fußball, Portugal: Cristiano Ronaldo verzichtet auf einen Einsatz bei den nächsten Länderspielen der portugiesischen Nationalmannschaft. Das gab Auswahltrainer Fernando Santos bei der Veröffentlichung des Kaders für die Begegnungen in Polen am 11. Oktober und in Schottland am 14. Oktober in Lissabon bekannt. Der 33 Jahre alte Stürmer von Juventus Turin solle auch bei der übernächsten Länderspielwoche nicht berücksichtigt werden. Gründe für diese Entscheidung wurden nicht bekanntgegeben. Ronaldo hatte am Mittwoch Vergewaltigungsvorwürfe entschieden zurückgewiesen. "Es gab ein Gespräch mit mir, dem Spieler und dem Verbandschef (Fernando Gomes), und wir haben zusammen vereinbart, dass der Spieler bei dieser und auch bei der nächsten Nominierung nicht zur Verfügung stehen wird", erklärte Santos am Donnerstag.

Auf Fragen sagte der Coach des Europameisters von 2016, er sei davon überzeugt, dass der Kapitän irgendwann wieder für die Nationalelf spielen werde. Die Frage, ob er wisse, wie Ronaldo sich angesichts der Beschuldigungen einer US-Amerikanerin derzeit fühle, wollte Santos nicht beantworten. "Es ist eine private Angelegenheit", sagte er lediglich. Wenig später erklärte er aber auch: "Ich kenne Cristiano sehr gut und glaube voll und ganz, dass das, was er sagt, wahr ist. "Die Nachrichtenagentur Lusa zitierte den Verbandspräsidenten Gomes unterdessen mit folgender Stellungnahme: "In meinem Namen und im Namen des portugiesischen Fußball-Verbandes spreche ich Cristiano Ronaldo in einer Zeit, in der sein Name und sein Ruf in Zweifel gezogen werden, meine volle Solidarität aus." Er glaube den Unschuldsbeteuerungen des Profis. Es gelte nicht nur das Prinzip der Unschuldsvermutung. "Ich kenne Ronaldo auch seit vielen Jahren und kann seinen guten Charakter bezeugen", erklärte Gomes.