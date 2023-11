Marketing-Vorstand Andreas Jung hört beim FC Bayern am Saisonende auf. Das gibt den Spekulationen über einen Job für Max Eberl in München neue Nahrung.

Von Sebastian Fischer

Den großen Auftritt hat Andreas Jung nicht gesucht. Er hätte das ja bestimmt erleben können am vergangenen Wochenende: den Abschiedsapplaus der Mitglieder in der Halle, mutmaßliche Schulterklopfer seiner Sitznachbarn in der ersten Reihe vor der Bühne und eine auf ihn gerichtete Kamera. Doch Jung, 61, seit 27 Jahren beim FC Bayern und seit 2012 Marketingvorstand, hat zumindest offiziell erst am Abend nach der Jahreshauptversammlung des Klubs den Aufsichtsrat darüber informiert, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.