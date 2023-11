Von Christof Kneer

Michael Rechner kann sich noch gut an diesen Tag im Juli erinnern. Es war heiß im Trainingslager im Tegernsee, das Torwarttraining anstrengend, es brauchte jetzt ein bisschen Abwechslung. Also hat er einen kleinen Wettbewerb ausgerufen, Lattenschießen aus 16 Metern aufs leere Tor. Es traten an: Yann Sommer, der Stammtorwart; Sven Ulreich, der Reservetorwart; Alexander Nübel, der Rückkehrer; Johannes Schenk, das Torwarttalent; dazu Michael Rechner, der Torwarttrainer.