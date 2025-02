Vertrag bis 2026:Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern

Manuel Neuer bleibt ein weiteres Jahr beim FC Bayern. Der Torwart und der Rekordmeister verlängern den Vertrag um eine weitere Saison bis zum 30. Juni 2026. Der Schritt hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet, Neuer spielt seit Sommer 2011 in München.

Sportvorstand Max Eberl kommentierte die Personalie voller Zufriedenheit: „Manuel Neuer ist der beste Torwart seiner Generation und schon jetzt eine Ikone des FC Bayern. Wenn man über das Torwartspiel unserer Zeit spricht, spricht man über Manuel Neuer, und das weltweit. Er ist ein absolutes Vorbild – auf wie neben dem Spielfeld. Wir freuen uns sehr, dass diese einzigartig erfolgreiche Beziehung weitergeht.“

Die Bayern-Bosse äußern sich erfreut, dass Neuer weitermacht

Ähnlich klingt auch Sportdirektor Christoph Freund, der auf Neuers Rolle als wichtiger Charakter hinweist: „Er ist unser Kapitän, eine große Persönlichkeit des FC Bayern und die Mannschaft weiß, dass sie sich immer auf ihn verlassen kann.“

Der Torhüter selbst betont, dass ihn immer noch die Lust aufs Spiel und den Wettbewerb antreibt: „Ich habe großen Spaß am Fußball und möchte weiter ein Spieler des FC Bayern sein. Ich bin noch immer hungrig und freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem besonderen Verein. Wir waren stets in guten Gesprächen, das ist ein schönes Gefühl.“

Neuer war vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt, er trägt seit 2017 die Kapitänsbinde der Bayern. Er feierte zweimal das Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal (2013, 2020) und in den gleichen Jahren zweimal den Gewinn der Klub-WM sowie den europäischen Supercup. Neuer wurde elfmal deutscher Meister, holte sechsmal den DFB-Pokal und siebenmal den deutschen Supercup. Aktuell steht der 38-Jährige bei 547 Pflichtspielen für den FC Bayern.