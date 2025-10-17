Auch ohne erweiterte Kenntnisse in Sportmedizin lässt sich die Behauptung wagen, dass die Blessuren von Josip Stanisic und Raphaël Guerreiro unterschiedlicher Natur sind. Während Stanisic das We-call-it-a-Klassiker-Spiel gegen Borussia Dortmund wegen einer Teilverletzung des Innenbandes am rechten Kniegelenk verpassen dürfte, klingt der mutmaßliche Hinderungsgrund bei Guerreiro etwas volksnäher („Schlag abbekommen“). Irgendwas ist ja immer in der Abwehr des FC Bayern, allerdings ist bei all den Aufzählungen über alte und neue Absenzen ein Aspekt zuletzt ein wenig untergegangen: Es sind keine Meldungen über Rippen oder Rücken von Manuel Neuer im Umlauf, auch von Wade und Adduktoren ist nichts zu hören und zu lesen. Seit April hat der Torwart des FC Bayern inklusive Klub-WM keine einzige Trainingseinheit mehr verpasst, nichts zwickt und zwackt mehr, wenn er einen Abschlag macht, und wenn er auf den Rücken fällt, knackt nichts. Er hüpft dann einfach wieder auf und federt dem nächsten Ball entgegen.