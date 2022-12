Von Sebastian Fischer

Manuel Neuer war sich besonders sicher, dass er weitermacht. Der Kapitän der Nationalmannschaft, 36, gehörte vor einer Woche zu jenen Spielern, die nach dem deutschen Vorrunden-Aus bei der WM nach einem möglichen Karriereende beim DFB gefragt wurden. Er wies diese Überlegung weit von sich. Es spreche nichts dagegen, weiter im Tor zu stehen, solange er eingeladen werde und Leistung zeige, sagte er.

Die nächste Wortmeldung des Torwarts vom FC Bayern nach den Erklärungsversuchen für die schwachen Leistungen der Nationalelf in Katar handelte nun allerdings davon, dass er erst mal nicht im Tor stehen wird. Neuer veröffentlichte ein Bild von sich im Krankenbett, ein Daumen nach oben, das rechte Bein in Gips. "Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen", schrieb er dazu. Eine OP sei gut verlaufen, er danke den Ärzten. "Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist."

Neuer wird also die ersten Länderspiele verpassen, mit denen Bundestrainer Hansi Flick die Vorbereitung auf die EM 2024 im eigenen Land beginnt. Und er wird dem FC Bayern in den wichtigen, entscheidenden Spielen in der Bundesliga und in der Champions League fehlen. "Die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert. Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zu seinem Comeback begleiten", sagte Vorstandschef Oliver Kahn: "Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren."

Kahn wird die verbleibenden WM-Spiele eher mit Sorge betrachten

Kahn ist gerade in Katar, ein Treffen der europäischen Klubvereinigung ECA findet in Doha statt. Außerdem schaute er sich am Freitag das Viertelfinale zwischen Brasilien und Kroatien an. Spätestens jetzt kann man sich allerdings vorstellen, dass er die verbleibenden Spiele, in denen auch noch ein paar Bayern-Profis dabei sind, eher mit Sorge betrachtet.

In der ersten Turnierwoche hatte sich bereits Verteidiger Lucas Hernández beim Auftaktspiel der französischen Nationalmannschaft schwer verletzt, er fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Zwischendurch waren auch Kingsley Coman und der marokkanische Bayern-Nationalspieler Noussair Mazraoui angeschlagen. Und dann sind da natürlich die vielen deutschen Nationalspieler, denen die WM nicht unbedingt gutgetan hat. Neuers Verletzung komplettiert ein paar eher unglückliche Wochen für den Rekordmeister.

Für den Torwart ist es nicht die erste schwere Verletzung, vor der WM 2018 hatte er wegen zwei Mittelfußbrüchen lange gefehlt. Vor der WM 2022 war er mit einer Schulterverletzung ausgefallen, wurde gerade so rechtzeitig fit. Es gab aber nicht wenige, die seinem Spiel noch ein paar Folgeerscheinungen anzusehen glaubten. Zwölf Schüsse bekam er in den drei Gruppenspielen gegen Japan, Spanien und Costa Rica aufs Tor - fünf waren drin, bei dreien sah er nicht besonders gut aus.

In München wurde Neuer vor der WM insgesamt sieben Mal von Ersatzmann Sven Ulreich meistens passabel vertreten, der Vertrag des 34-Jährigen wurde daraufhin Anfang November um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert. "Der FC Bayern weiß, dass ich immer da bin, wenn man mich braucht", hatte Ulreich da gesagt. Dass es so bald wieder der Fall sein dürfte, etwa im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain, hätte er aber wohl eher nicht gedacht.