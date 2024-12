Kommentar von Philipp Schneider

Der Mann, der den Bayern den entscheidenden K.-o.-Schlag versetzt hatte, verließ die Münchner Arena passenderweise wie ein Boxer, der in den Ring zieht. Jeremie Frimpong balancierte eine Musikbox auf seinen schmalen Schultern, die fast so lang war wie er hoch, daraus hämmerten die schlecht geölten Zeilen eines Rappers mit den üblichen Rapperproblemen (Geld, Autos, Frauen, etc.). Und so tanzte Frimpong mit süßem Hohn an die frische Luft, als Matchwinner, obwohl er kein Tor verhindert, keines geschossen und nicht einmal eins vorbereitet hatte. Ihm war Größeres gelungen: Er hatte den gegnerischen König aus dem Spiel genommen, Torwart Manuel Neuer.