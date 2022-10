Von Sebastian Fischer

Es war eine nicht nur erfreuliche Reise, die der Bundestrainer am Wochenende nach München unternommen hat. Normalerweise kann sich Hansi Flick am Ort seiner größten Erfolge als Trainer von der Form der wichtigsten Fußballer des Landes überzeugen. Schließlich beschäftigt der FC Bayern rund die Hälfte der Stammelf der Nationalmannschaft. Doch diesmal sah Flick auch einen Spieler, der sich im Deutschen Fußball-Bund zwar unbestritten verdient gemacht hat und wichtig für den Erfolg wäre, der aber bei der in drei Wochen beginnenden Weltmeisterschaft in Katar nicht für Deutschland auflaufen kann.