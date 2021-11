Die steigenden Corona-Zahlen und die strengeren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschäftigen den FC Bayern weiter in besonderem Maße. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurden Verteidiger Josip Stanisic und zwei Mitglieder des Mitarbeiterstabs positiv getestet. Stanisic, offenbar vollständig geimpft, war zuvor mit der kroatischen Nationalmannschaft unterwegs gewesen. Eine Bestätigung vom Verein gab es zunächst nicht. Stanisic würde für das Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Freitag ausfallen.

Darüber hinaus könnten die verschärften Corona-Regeln in bayerischen Hotels die Mannschaft betreffen. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung steigt das Team vor dem Spiel am Freitag im Hotel "Maximilian's" in Augsburg ab - und in allen Hotels im Freistaat gilt die 2-G-Regel: Nur wer geimpft oder genesen ist, darf einchecken. Im "Maximilian's" gebe es keine Ausnahme von den gesetzlichen Regelungen, sagte der Hotelmanager der SZ.

Ob und wie das die Spielvorbereitung des Rekordmeisters tatsächlich betrifft, ist allerdings unklar. Seit Mittwoch gilt eine Ausnahmeregelung für beruflich Reisende, die im Fall einer fehlenden Impfung "für zwingend erforderliche und unaufschiebbare nicht-touristische Beherbergungsaufenthalte" auch einen negativen PCR-Test vorlegen dürfen. Andererseits wird der FC Bayern im nahen Augsburg wie bereits in der Vergangenheit vermutlich keine Übernachtung planen, sondern das Hotel nur für eine Besprechung nutzen. Dafür wiederum würde laut einer Sprecherin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga die 2-G-Regel gelten.

Betroffen wären davon im Bayern-Kader neben Joshua Kimmich, der seine fehlende Impfung öffentlich bestätigt hatte, mutmaßlich auch Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting, die sich nach einem Positivtest von Niklas Süle bei der Nationalmannschaft zwischenzeitlich in Quarantäne begeben mussten. Gnabry, Musiala und Kimmich trainierten am Mittwoch mit der Mannschaft, Choupo-Moting war am Dienstag noch für Kameruns Nationalmannschaft im Einsatz. Süle fehlt den Bayern mindestens für die Dauer von 14 Tagen Quarantäne, weil er trotz vollständiger Impfung nicht symptomfrei blieb.