Könnte am Mittwochabend wieder im Kader stehen: Eric Maxim Choupo-Moting, die einzige "echte Neun" des FC Bayern.

Choupo-Moting als letzte Hoffnung? Vor dem Rückspiel gegen ManCity, in dem der FC Bayern mindestens vier Tore schießen muss, zeigen sich immer deutlicher die Folgen eines missglückten Münchner Offensivexperiments.

Von Philipp Schneider

Zwei Tage vor dem großen Spiel geht es los. Nachrichten der höchsten Wichtigkeitsstufe trudeln im Minutentakt über die Ticker: "Wunder-Hoffnung! Choupo-Moting wieder im Training". Kurz darauf: "Hoffen auf das Ende der Offensivflaute!" Kein Ende nehmen die breaking news, auch ein first contact wird gemeldet: Choupo-Moting tritt wieder gegen einen Ball. So viel Wirbel um kleine Beobachtungen gab es zuletzt wohl nur beim Besuch von König Charles III. und Camilla in Hamburg. (14.22 Uhr: "Charles auf Hafenfahrt zum ehemaligen Kohlekraftwerk Moorburg" - 15.01 Uhr: Camilla besucht Grundschule und liest "Der Grüffelo").