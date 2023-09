FC Bayern in der Champions League

Diesmal im Spiel nicht an der Seitenlinie: Thomas Tuchel war bei der aufregenden Partie gegen ManUnited gesperrt - er sah von etwas weiter weg dann ein 4:3.

An der Seitenlinie steht ausnahmsweise Herr Löw: Ohne ihren gesperrten Coach Thomas Tuchel legen die Bayern einen ungezähmten Start in die Champions League hin. Beim 4:3-Sieg gegen Manchester United stimmt am Ende immerhin das Ergebnis.