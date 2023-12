Der FC Bayern interpretiert das 1:0 bei Manchester United als gelungene Reaktion auf das 1:5 in Frankfurt. Lob bekommen auch einige der Profis, die es nach dem Debakel am Wochenende besonders nötig hatten.

Von Sebastian Fischer, Manchester

Wenn man es aus der Ferne richtig deutete, sah Harry Kane ein wenig verwirrt aus. Aber wer wollte ihm das verdenken? Da war der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zum ersten Mal als Fußballer des FC Bayern in sein Heimatland zurückgekehrt, ins altehrwürdige Stadion Old Trafford in Manchester, und nun hüpfte er dort vor dem Gästeblock herum, Lieder mutmaßlich eher mitsummend, die ihm wohl noch nicht so vertraut sind. "Europapokaaal", sangen die Münchner Fans, "P" und Vokale wechselten sich so schnell ab wie früher bei Franz Beckenbauer, wenn er "Jean-Pierre Papin" wie "Schapapapa" aussprach. Die Fans sangen auch: "Wir wollen rot-weiße Trikots!" Kane klatschte und hüpfte mit.