0:3 in Manchester

In einem Champions-League-Spiel auf hohem Niveau nutzt Pep Guardiolas Manchester City die individuellen Fehler der Münchner brutal effizient aus. Dabei deutete bis zur 70. Minute eigentlich wenig auf ein deutliches Ergebnis hin.

Von Christof Kneer, Manchester

Thomas Tuchel ist zuletzt mindestens so oft nach Pep Guardiola gefragt worden, wie Pep Guardiola nach Thomas Tuchel gefragt wurde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sie beide ungefähr dasselbe geantwortet haben (mögen sich, schätzen sich, fürchten sich), wobei es Guardiola bauartbedingt stets eine Nummer größer hat. Er liebe Thomas, hat er gesagt, was Thomas zu denken geben sollte, weil Guardiola in seinen Münchner Tage auch Dante und Sebastian Rode geliebt hat, die er dann meistens nicht aufgestellt hat.