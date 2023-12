Reisen nach Manchester waren für Thomas Tuchel in seiner Zeit als Trainer beim FC Bayern bislang noch keine freudige Angelegenheit. Beim ersten Mal, im April dieses Jahres, hatte er seine Arbeit in München gerade aufgenommen, da musste er schon ein 0:3 im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales bei Manchester City erklären. Er versuchte zwar viel, um das Ergebnis in einem guten Licht dastehen zu lassen: Er habe sich "schockverliebt" in seine Mannschaft, erklärte er damals. Aber schockverliebt ineinander waren da beim FC Bayern tatsächlich nur noch die wenigsten, in der Kabine lieferten sich Sadio Mané und Leroy Sané eine kleine Hauerei und das Unheil, das die vergangene Saison für den Klub charakterisierte, nahm seinen Lauf.

Nun, bei seinem zweiten Besuch, diesmal beim Stadtnachbarn Manchester United, hätte alles so schön sein können. Vor ein paar Tagen dachte man noch, Tuchel würde beinahe sorgenfrei nach England reisen, als Trainer einer gefestigten Mannschaft, die in der Champions League längst als Gruppenerster und Achtelfinal-Teilnehmer feststeht. Doch seit vergangenem Samstag trägt das letzte Gruppenspiel an diesem Dienstag eine andere Überschrift: Wiedergutmachung für Frankfurt.

"Wir dachten, wir wären schon weiter und sind eines Besseren belehrt worden, auf sehr brutale Art und Weise", sagte er also am Vorabend der Partie bei der Pressekonferenz im Stadion Old Trafford, "Theater der Träume" genannt. Die Partie gegen United sei die "Gelegenheit, auf einer der größten Bühnen im Weltfußball eine Reaktion zu zeigen".

So gut die Saison bisher mit Ausnahme des Ausscheidens im DFB-Pokal beim Drittligisten Saarbrücken lief, so sehr sind nach dem 1:5 in Frankfurt, seit der ersten und gleich so heftigen Bundesliga-Niederlage beim FC Bayern die alten Fragen wieder da: Reicht eine Abwehr, die sich solch ein Festival an Fehlern gegen Stürmer wie Eric Ebimbe und Omar Marmoush leistet, gemessen an den Ambitionen des Klubs aus? Braucht es einen defensiv denkenden Spieler mehr im Mittelfeld? Fehlen, eine der liebsten Debatten der deutschen Fußball-Experten, womöglich die Führungsspieler, die solch ein Scheitern mit ihrem Einfluss auf die Kollegen verhindern? Liegt's an der Einstellung der Mannschaft? Wenn nicht, wie konnte so ein Debakel dann passieren? Und was hat das mit dem Trainer zu tun?

Er brauche eine "Videoanalyse, um zu verstehen, was genau da im Argen lag", hatte Tuchel in Frankfurt gesagt. In Manchester war er vorbereitet und hatte Antworten in Form von Zahlen mitgebracht: "Wir hatten am Ende 22 kritische Ballverluste", also solche, bei denen "fünf oder mehr Spieler" anschließend hinterherlaufen, erklärte er. Den eigenen Ansprüchen gemäß sei eine einstellige Anzahl an solchen Ballverlusten Pflicht. Es waren also mindestens 13 zu viel. "Eine absurd hohe Zahl."

"Der zweite Punkt ist", referierte Tuchel weiter, "dass keiner dieser Fehler direkt zu einem Tor geführt hat". Es gab stattdessen jedes Mal die Möglichkeit, die Situation noch zu retten, bei den ersten vier Gegentoren in Frankfurt waren die Münchner gar in Überzahl. Das bedeutete: "Die Reaktion nach den Fehlern war weit, weit, weit unter dem Standard, den wir von uns erwarten."

Fehlt es an Führung innerhalb der Mannschaft? "Ich denke, dass das einer der elementaren Punkte ist", sagt Tuchel

Soweit die Bestandsaufnahme, doch wie konnte es dazu kommen? Lag es an einer womöglich laxen Herangehensweise der Spieler, wie Sportdirektor Christoph Freund am Sonntag bei Sport1 ("grundsätzlich schon ein Einstellungsthema") nahegelegt hatte? "Wenn es so war, und es hat danach ausgeschaut, kann ich's auf jeden Fall nicht erklären", sagte Tuchel. Auch dem Argument, es habe in Frankfurt innerhalb des Teams an Führung gefehlt, widersprach er nicht. "Ich denke, dass das einer der elementaren Punkte ist", sagte er. Leon Goretzka, ein möglicher Kandidat für die Rolle, hatte sich schon am Samstagabend selbst kritisiert, seinen Ansprüchen nicht gerecht geworden zu sein.

Blieb noch die Rolle des Trainers. In Frankfurt hatte Tuchel angedeutet, die Mannschaft möglicherweise mit taktischen Anweisungen unmittelbar vor der Partie überfrachtet zu haben. Das wiederholte er am Montag und fügte an: "Wenn sie neun Tage Zeit haben, sich als Trainer mit einer Mannschaft vorzubereiten und das ist das Ergebnis, dann sitze ich da mit im Boot."

Für das Spiel in England war die Vorbereitungszeit nun bloß zwei Tage lang. Zur Wahrheit gehört wohl auch, dass es unabhängig vom Ergebnis gegen ein kriselndes Team von Manchester United erst mal ungemütlich bleibt für die Münchner. Der Kader ist vorerst noch etwas kleiner geworden, Serge Gnabry fehle mit einer in Frankfurt erlittenen Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel "mindestens acht Wochen plus", sagte Tuchel. Und zur Wiedergutmachung gehört mindestens noch die Partie am kommenden Sonntag, wenn der VfB Stuttgart zu Gast in der Arena ist, derzeit wohl die Bundesligamannschaft in der besten Form.