FC Bayern in der Champions League:Therapie im Theater der Träume

FC Bayern in der Champions League

Der FC Bayern gewinnt das letzte Champions-League-Gruppenspiel in Manchester mit 1:0. Die Abwehr wirkt diesmal gefestigter als beim 1:5 in Frankfurt - und vorne fällt ein Tor nach der Einwechslung von Thomas Müller.

Von Sebastian Fischer, Manchester

Eine gute Nachricht gab es für den FC Bayern in Manchester schon vor dem Anstoß: Die Fans tragen der Mannschaft offenbar nicht nach, dass diese den Klub am Wochenende beim 1:5 in Frankfurt blamierte. Oder sie waren einfach besonders froh, dass sie zum ersten Mal seit 2014 wieder ins berühmte Old-Trafford-Stadion nach Manchester reisen durften.