Von Christoph Leischwitz und Philipp Schneider

Wenn sich zwei Mannschaften fern der Heimat gegenüberstehen, bringt das bisweilen skurrile Momente mit sich. Außergewöhnlich ist zum Beispiel die Vorliebe der Organisatoren in Tokio, die Sitzreihen für Ersatzspieler und Trainer so weit von der Seitenlinie wegzurücken, dass sie so gut wie außerhalb der Brüllreichweite liegen. Weil sich die sogenannte Coaching-Zone trotzdem bis fast an den Spielfeldrand ziehen sollte, waren am Mittwochabend beim 2:1-Testspielsieg von Manchester City gegen den FC Bayern die Bereiche für Regieanweisungen der Trainer Thomas Tuchel und Pep Guardiola in so riesigem Ausmaß gedehnt, dass sich dort prima Fünf gegen Fünf spielen ließe. Der Fußballnerd Guardiola mit seinem allzeit guten Gespür für eine launige Inszenierung setzte sich innerhalb dieser garantiert größten Coaching-Zone der Fußballgeschichte demonstrativ auf eine Kühlbox - und diese war mit Sicherheit exakt so weit entfernt von der Seitenlinie wie die Trainerbank in der Premier League.