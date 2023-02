Von Philipp Selldorf, Mainz

Dass ein prominenter Spieler nach seinem Debüt für die neue Mannschaft nicht wenigstens mit höflichen Würdigungen versehen wird, gern durch die Formel "hat gute Ansätze gezeigt", das kommt selten vor. Doch was João Cancelo nach dem ersten Einsatz für den FC Bayern widerfuhr, ging über die übliche Willkommenskultur weit hinaus. Cancelo rief beim stellenweise leuchtend-glanzvollen 4:0-Sieg des FC Bayern beim FSV Mainz 05 außer bewundernden Kommentaren Reminiszenzen an einen großen Vorgänger hervor, mit dem er nicht die geringste Ähnlichkeit hat. Auch sein fußballerischer Stil, seine Ballführung und seine eleganten Bewegungen haben im Grunde wenig gemein mit dem Auftreten Philipp Lahms, das von grundsätzlicher Perfektion geprägt war und in allen Einzelheiten den Gedanken an die Vokabel "flink" provozierte. Dennoch gibt es eine Verbindung zwischen Lahm und Cancelo, sie ist von höchster Stelle testiert.