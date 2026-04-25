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FC Bayern in MainzAufholjagd auf Knopfdruck

Lesezeit: 3 Min.

Die Bayern waren fast schon geschlagen in Mainz, aber am Ende war es wie immer: Münchner Jubel.
Die Bayern waren fast schon geschlagen in Mainz, aber am Ende war es wie immer: Münchner Jubel. Kirill Kudryavtsev/AFP

Nachdem der FC Bayern in Mainz zur Pause 0:3 zurückliegt, kommen die Stammspieler und die Wende: Der 4:3-Erfolg gibt noch eine Prise mehr Selbstbewusstsein für den Champions-League-Höhepunkt bei Paris St. Germain.

Von Frank Hellmann, Mainz

Es hatte schon einen monotonen Klang, als im Rücken des ganz in Rosa gekleideten Ersatzkeepers Jonas Urbig immer derselbe Singsang ertönte. Mindestens 5000 mitgereiste Fans des FC Bayern trällerten jedenfalls unermüdlich, worum es in dieser Saison noch geht: „Wir holen die Meisterschaft und den Europacup – und den Pokal.“ Die Tribüne auf der Sonnenseite der Mainzer Arena hatten fast ausnahmslos fröhliche Anhänger des Rekordmeisters geflutet – und am Ende sollte sich auch diese Auswärtsfahrt gelohnt haben, um die Ausnahmestellung in dieser Spielzeit auszukosten.

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