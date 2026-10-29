Beim 6:1 gegen Magdeburg steht Ballon-d’Or-Sieger Harry Kane im Mittelpunkt, obwohl er nicht spielt. Geht es nach dem FC Bayern, soll sein Glanz auf den Klub abstrahlen – und etwa bei künftigen Vertragsgesprächen helfen.

Ein „bisschen verlegen“: Ballon-d’Or-Sieger Harry Kane musste vor dem Anpfiff durch ein Spalier laufen, das seine Mannschaftskollegen formten.

Etwas länger als drei Jahre ist Harry Kane nun in München, doch es vergeht keine Woche, in der die Menschen nicht noch etwas dazulernen können über diesen Stürmer, der in mehr als 100 Spielen mehr als 100 Tore geschossen hat.