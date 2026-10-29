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Ballon-d’Or-Sieger Kane beim FC BayernSie dürfen weiter Harry zu ihm sagen

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Ein „bisschen verlegen“: Ballon-d’Or-Sieger Harry Kane musste vor dem Anpfiff durch ein Spalier laufen, das seine Mannschaftskollegen formten.
Ein „bisschen verlegen“: Ballon-d’Or-Sieger Harry Kane musste vor dem Anpfiff durch ein Spalier laufen, das seine Mannschaftskollegen formten.
Sven Hoppe/dpa

Beim 6:1 gegen Magdeburg steht Ballon-d’Or-Sieger Harry Kane im Mittelpunkt, obwohl er nicht spielt. Geht es nach dem FC Bayern, soll sein Glanz auf den Klub abstrahlen – und etwa bei künftigen Vertragsgesprächen helfen.

Von Philipp Schneider

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Etwas länger als drei Jahre ist Harry Kane nun in München, doch es vergeht keine Woche, in der die Menschen nicht noch etwas dazulernen können über diesen Stürmer, der in mehr als 100 Spielen mehr als 100 Tore geschossen hat.

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Der Goldene Ball bedeutet Harry Kane die Welt. Er hat ihn sich im perfekten Moment verdient – indem er seine Karriere auf so riskante, aber überlegte Weise gestaltet hat, wie er sich auf dem Rasen den Gegenspielern entzieht.

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