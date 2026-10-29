Etwas länger als drei Jahre ist Harry Kane nun in München, doch es vergeht keine Woche, in der die Menschen nicht noch etwas dazulernen können über diesen Stürmer, der in mehr als 100 Spielen mehr als 100 Tore geschossen hat.
Ballon-d’Or-Sieger Kane beim FC BayernSie dürfen weiter Harry zu ihm sagen
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Beim 6:1 gegen Magdeburg steht Ballon-d’Or-Sieger Harry Kane im Mittelpunkt, obwohl er nicht spielt. Geht es nach dem FC Bayern, soll sein Glanz auf den Klub abstrahlen – und etwa bei künftigen Vertragsgesprächen helfen.
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