„Wenn wir Titel gewinnen, dann sind Einkaufspreise nicht mehr ganz so relevant“: Bei der Vorstellung von Luis Díaz gibt Sportvorstand Max Eberl Einblick in eine Art All-in-Transferstrategie.

Von Philipp Schneider

Er sei sehr traurig, dass Luis Díaz den FC Liverpool verlassen werde, hat Trainer Arne Slot gerade zum Abschied gesagt. So traurig, weil Díaz so glücklich ist. Immerzu lächle er. Selbst wenn Díaz mal eine Partie auf der Bank gesessen habe, was ja wahrlich selten der Fall war, dann lächle er trotzdem am Tag darauf.