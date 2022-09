Von Andreas Liebmann

Lucas Hernández machte eigentlich nur das, was er immer macht: Er warf sich hinein in diese Szenen, mit allem, was er hat, seinem Körper, seinem Kampfgeist, seiner Leidenschaft. In der 50. Minute war das so, im Strafraum des FC Barcelona, als die Spanier offenbar nicht damit rechneten, dass da ausgerechnet der französische Verteidiger mit Anlauf in den von Joshua Kimmich getretenen Eckball springen würde. Ziemlich unbedrängt wuchtete Hernández den Ball mit dem Kopf zur 1:0-Führung ins Netz, was den bisherigen Verlauf dieses Champions-League-Gruppenspiels doch etwas auf den Kopf stellte und entscheidend war für den späteren 2:0-Sieg des FC Bayern. Und auch in der dritten Minute der Nachspielzeit gab Hernández alles: Mit einem Ausfallschritt stemmte er sich in den Lauf von Franck Kessié und versuchte, ihn an der Seitenlinie abzudrängen, um nur ja keine gefährliche Flanke mehr zuzulassen.

Nach der ersten Szene krabbelte Hernández kurz über den Rasen, rappelte sich auf, rannte zur Eckfahne und ließ sich bejubeln. Nach der zweiten fasste er sich an die Adduktoren, sackte zusammen und blieb auf dem Rasen liegen. Damit war die seltsame Geschichte des 26-Jährigen seit dessen Wechsel nach München im Sommer 2019 recht eindrücklich in zwei kurze Sequenzen gepackt. Am Mittwoch bestätigte der Verein, was unmittelbar nach Hernández' letzter Aktion bereits zu befürchten war: Muskelbündelriss im Adduktorenbereich, der Verteidiger wird wochenlang ausfallen.

Mit 80 Millionen Euro Ablöse ist Lucas Hernández noch immer der teuerste Bundesliga-Einkauf der Geschichte, eine Summe, die ihm lange nachhing. Wäre er nicht dieser Typ, von dem die Mitspieler genau wissen, dass er sich allem und jedem ohne Zögern in den Weg stellen würde, um das eigene Tor und damit den gemeinsamen Erfolg zu verteidigen, ein Typ, der in der Kabine und auf dem Rasen ankommt mit seiner positiven Art - wahrscheinlich hätte sein Wechsel viel mehr Unruhe ausgelöst im Kader. Damals, als er schon mit einer gravierenden Knieverletzung ankam, sich gleich wieder verletzte, dann als einer der Topverdiener eher Aushilfslinksverteidiger war statt Abwehrchef und damit zum Dauervorwurf an Sportvorstand Hasan Salihamidzic taugte.

Diese Zeit ist schon länger überwunden. Vor dem Duell mit Barça hatte Trainer Julian Nagelsmann sich lediglich die Frage gestellt, wer neben Hernández in der Innenverteidigung auflaufen und die Kreise von Robert Lewandowski einschränken sollte: Dayot Upamecano oder Matthijs de Ligt. Er entscheid sich für Ersteren. Eigentlich war de Ligt im Sommer geholt worden, um der Abwehr als kommunikativer Organisator mehr Struktur zu geben, doch Hernández ist zuletzt gesetzt gewesen in der Abwehrzentrale, nicht nur wegen seines stärkeren linken Fußes. Durch beständig gute Leistungen ist er selbst immer mehr in die Rolle eines Anführers hineingewachsen.

Vorerst wird nun wohl de Ligt den Job als Abwehrchef übernehmen

Gegen Barcelona hatte Münchens Hintermannschaft einige Male Glück, sie ließ vor allem in der ersten Hälfte viele Chancen zu, und als Alphonso Davies den ehemaligen Dortmunder Ousmane Dembélé im Strafraum traf, hätte sich auch niemand über einen Elfmeterpfiff beschweren dürfen. Trotzdem bekam gerade die Abwehr nach der Partie viel Lob. Leroy Sané, Schütze des 2:0 (54.), fand: "Luca und Upa haben überragend gespielt und so gut wie jeden Zweikampf gewonnen." Das Problem an der wackligen ersten Halbzeit sei gewesen, "dass wir mit der Offensive unserer Defensive nicht wirklich geholfen haben". Und Torwart Manuel Neuer, der selbst einige entscheidende Beiträge zum Sieg geleistet hatte, wertete die Leistung der Innenverteidiger als "ausschlaggebend", sie hätten sich "überall reingeschmissen". Nur kommt eben gerade Hernández nicht immer aus allem, in das er sich so tapfer hineinschmeißt, auch heil wieder heraus.

Vorerst wird nun also de Ligt den Job als Abwehrchef übernehmen, und kurz musste man am Dienstagabend befürchten, dass er dabei ziemlich einsam sein könnte. Denn während die Kollegen noch die Innenverteidigung lobten, humpelte Upamecano mit bandagiertem Knie durch die Mixed Zone. Schon früh in der Partie war auch Benjamin Pavard ausgewechselt (und überzeugend von Noussair Mazraoui vertreten) worden, weil er sich nach einem Zusammenprall benommen fühlte. Zwei weitere Ausfälle in der Abwehr also? Nach Kingsley Coman die Franzosen Nummer zwei, drei und vier? Zumindest bei Pavard und Upamecano gab der FC Bayern am Mittwoch Entwarnung. Beide sollen in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen.