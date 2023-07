Von Philipp Schneider

"Danke. Gut. Servus, ich bin Lucas. Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich freue mich auf ein gute Saison mit dem FC Bayern. Also, pack ma's." Mit diesen Worten, also mündlich, noch dazu in einer beeindruckend sicheren Mischung aus Hochdeutsch und Bairisch, stellte sich Lucas Hernández in München vor, am 8. Juli 2019. Vier Jahre und exakt einen Tag später hat er sich verabschiedet. Diesmal schriftlich auf Instagram, mit einer Formulierung, die sogar (beinahe) den Personalchef einer PR-Agentur beeindruckt haben dürfte: "Heute teile ich mit schwerem Herzen meinen Abschied vom Verein mit. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, (mich, d. Red.) neuen Herausforderungen zu stellen."