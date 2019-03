28. März 2019, 16:47 Uhr Lucas Hernandez beim FC Bayern Maestro der Grätschen

Bayerns neuer Verteidiger Lucas Hernandez hat sich in Spanien als hervorragender Zweikämpfer hervorgetan.

In der spanischen Liga grätscht keiner so gut wie er - 71 Prozent seiner Boden-Zweikämpfe gewinnt er.

Im Februar 2017 sorgte er mit einer Auseinandersetzung mit seiner damaligen Freundin und heutigen Frau für Schlagzeilen.

Von Javier Cáceres

In den 90er-Jahren - also ungefähr, als der künftige Bayern-Profi Lucas Hernández geboren wurde -, erlebte Spanien den Boom eines Humoristen, der am Donnerstag wieder in aller Munde war. Oder besser: in allen erdenklichen Formen zu Papier kam. Chiquito de la Calzada, der 2017 starb, wurde für abstruse Wortschöpfungen berühmt, aber auch für kuriose Vergleiche: Der eine "arbeitete weniger als Tarzans Schneider", der andere war "schwerer als der Kulturbeutel von Claudia Schiffer", solche Dinge. Die Reminiszenz vom Donnerstag galt Chiquitos ...