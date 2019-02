Manuel Neuer

Ist ja Kapitän des FC Bayern und damit spielte in der Beatles-Stadt an diesem Abend Sgt. Neuer's Lonely Hearts Club Band. Und sie spielte Neuer den Ball zu. Immer und immer wieder. Die Taktik sah vor, die Laufwege für Liverpool so weit wie möglich zu machen - also hatte Neuer mehr Ballkontakte als die Beatles Nummer-eins-Hits. Machte das souverän, man erkannte den alten Libero-Torwart endlich wieder. Bei den Schüssen von Mo Salah (12. Minute) und Roberto Firmino (45.) ohne Probleme. Spielte kurz vor Schluss frech durch zwei Liverpooler hindurch und als er kurz vor Schluss einen Flugkopfball von Sadio Mané hielt, schaffte er, was kaum einer für möglich hielt - er kassierte kein Tor an der Anfield Road.