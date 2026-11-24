Während sich der Machtkampf um Jamal Musialas Vertrag weiter zuspitzt, hat der FC Bayern ein Champions-League-Spiel ohne Stürmer zu bestreiten. Trainer Vincent Kompany muss kreativ werden.

Es ist beim FC Bayern gerade so viel von Jamal Musiala die Rede, von seiner Gesundheit, seinem Vertrag und dem Machtkampf, den der Aufsichtsrat deshalb mit Musialas Beratungsagentur führt, dass zwei ausgesprochen pointierte Aussagen über einen anderen begabten Münchner Fußballer beinahe untergegangen sind.