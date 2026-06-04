Meister Bayern München hat in den Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) erneut das Finale erreicht. Der Titelfavorit gewann am Donnerstagabend auch das dritte Duell mit den Telekom Baskets Bonn souverän mit 77:57 (37:25) und entschied die Best-of-five-Serie ohne Niederlage für sich. Im Finale kämpft das Team von Trainer Svetislav Pesic vom 12. Juni an um die dritte Meisterschaft nacheinander. Zur letzten Hürde auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung wird der Sieger des Duells zwischen Alba Berlin und Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets. Alba liegt in der Serie nach der 73:81-Niederlage in Bamberg vom Donnerstag nur noch mit 2:1 vorn. Das vierte Spiel findet am Samstag (18.30 Uhr/Dyn) erneut in Bamberg statt.